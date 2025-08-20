La Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA coordina un mapa interactivo de incendios forestales

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga (UMA) coordina un mapa interactivo de incendios forestales, que se encuentra disponible en Internet y está diseñado "para ofrecer a la ciudadanía información clara y actualizada sobre los incendios que afectan al país durante este verano".

El proyecto se ha realizado con la contribución de Esri España y permite "seguir en un mismo espacio datos sobre los incendios activos, el despliegue de medios de extinción y las alertas oficiales emitidas por las administraciones", según ha informado este miércoles la UMA en un comunicado.

Así, la plataforma permite visualizar el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los refuerzos movilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, lo que incluye aviones anfibios, helicópteros, brigadas y unidades de planificación.

Además, muestra la ubicación de los principales incendios activos en las distintas comunidades autónomas, junto con las carreteras afectadas actualizadas por la DGT y los avisos de riesgo para la salud por las altas temperaturas.

La iniciativa cuenta con la coordinación de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA, dirigida por el profesor Jesús Miranda, un espacio académico pionero en España dedicado a la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en materia de gestión de riesgos, protección civil y atención a emergencias, en estrecha colaboración con instituciones públicas y entidades privadas.

Desde la UMA han destacado que para esta iniciativa ha resultado "fundamental el trabajo y conocimientos aportados por Rafael Gálvez Rivas, coordinador de Protección Civil de Puente Genil (Córdoba)".