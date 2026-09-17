Catorce empresas de Sabor a Málaga llevan sus productos a Fromago Zamora, la mayor feria del queso en Europa

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, visitando a los participantes malagueños en Fromago Cheese Experience en Zamora - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su sello agroalimentario Sabor a Málaga, regresa por segunda vez con 14 empresas a 'Fromago Cheese Experience', la Feria Internacional del Queso que celebra su tercera edición desde este jueves 17 y hasta el domingo 20 de septiembre, en el centro histórico de la ciudad de Zamora.

Este encuentro que se posiciona como uno de los mayores eventos queseros de Europa y punto de encuentro clave para los amantes del queso y los profesionales del sector.

Bajo este marco, una selección de empresas malagueñas adheridas al sello azul de la Diputación, entre las que destacan quesos artesanos de cabra y de vaca, aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', chacinas, repostería artesanal, mieles, dulce de membrillo y pasta de ajoblanco; tendrán la oportunidad de comercializar y poner en valor las elaboraciones procedentes de 12 municipios de la provincia.

Durante esta semana, los productores malagueños que se han desplazado hasta el evento formarán parte de la programación oficial de la feria a través de diversas actividades gastronómicas, con el queso malagueño como hilo conductor, y que se desarrollarán en tres jornadas consecutivas, todas ellas a las 12,00 horas.

Estas propuestas permitirán al público asistente conocer y degustar una selección de productos de la provincia a través de diferentes combinaciones y maridajes, poniendo el acento en la tradición quesera, la artesanía, la calidad de las materias primas y la diversidad de productos que conforman la despensa malagueña.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, quien este jueves ha asistido a la inauguración de esta tercera edición de Fromago.

Salado ha señalado que esta muestra se configura como un escenario estratégico para todo el sector agroalimentario e "indudablemente un oportunidad única para promocionar y comercializar los más de 120 productos malagueños ante más de 300.000 visitantes, dando a conocer la calidad, diversidad y singularidades de los productos agroalimentarios elaborados en nuestros pueblos".

Igualmente, ha incidido en la necesidad de seguir respaldando al sector agroalimentario malagueño en "iniciativas tan importantes como la que hoy asistimos y en la que ya se han cerrado reuniones con distribuidores. Unas circunstancias que propician oportunidades de negocio, favorecen la generación de nuevos contactos y la diversificación de canales de venta a nuestros productores, lo que redunda en la generación de empleo y crecimiento en la economía provincial".

Salado se ha desplazado hasta la carpa Sabor a Málaga situada en la Plaza de la Marina Española donde ha saludado a cada uno de los 14 productores participantes en esta edición, entre los que se encontraban ocho queserías, una almazara, una empresa de embutidos, un apicultor, así como una pastelería artesana, así como un productor de carne de membrillo y otro de pasta de ajoblanco procedentes de los municipios de Alhaurín el Grande, Antequera, Ardales, Arriate, Benamocarra, Campillos, Coín, Colmenar, Málaga, Ronda, Sierra de Yeguas y Teba.

Durante esta visita, Salado ha podido presenciar la primera actividad programada por Sabor a Málaga, una propuesta dedicada a la tradición, el territorio y los maridajes denominada 'Quesos con alma malagueña'.

Los asistentes han podido degustar los quesos de 'El Pastor del Torcal', ¡Cabraline', Quesos 'La Laja' y Quesería 'El Arquillo', acompañados por productos de Aceites 'Terraverne' y Miel 'La Fraguara'. La actividad ha permitido descubrir diferentes perfiles de queso malagueño y las posibilidades que ofrecen cuando se combinan con otros productos emblemáticos de la provincia.

El viernes será el turno de 'Quesos y tradición en buena compañía', una degustación que pondrá en valor la artesanía, la chacina y los sabores de siempre. La propuesta contará con los quesos de 'El Pastor del Valle', Quesería Artesanal 'Los Barrancos', Quesos 'La Arriateña' y 'AgammaSur / Montes de Málaga', acompañados por elaboraciones de Productos Cárnicos Artesanos Fernández y Encurtidos 'Almario'.

La programación concluirá el sábado 19 con 'El queso malagueño y sus mejores aliados', una propuesta que recorrerá diferentes momentos de una comida. Participarán Quesos 'El Pastor del Torcal', Quesería 'El Pastor del Valle', Quesos 'La Arriateña' y Quesos 'La Laja', que se combinarán con Embutidos 'Melgar', 'Trafut Cano', con su carne de membrillo, 'Doña Amelia', con su crema de ajoblanco, y Pastelería 'GOOD'.

Con esta programación, Sabor a Málaga refuerza una vez más su apuesta por la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia fuera de sus fronteras, favoreciendo el conocimiento de sus productores y generando nuevas oportunidades de promoción.

En 2024, Sabor a Málaga participó en la segunda edición de este mismo evento junto a siete empresas queseras y dos de estas queserías obtuvieron los prestigiosos galardones de los Premios Cincho: Quesería 'El Arquillo' de Campillos recibió el Cincho de Oro por su requesón de cabra y 'Cabraline' de Antequera se alzó con el Cincho de Plata por su briqueta de cabra.