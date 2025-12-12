CCOO exige a Gobierno un acuerdo con los sindicatos para que nadie cobre por debajo del 60% en neto de la media salarial

Archivo - El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras exige al Gobierno que garantice un acuerdo con los sindicatos "para que nadie en España cobre por debajo del 60% en neto de la media salarial". El secretario general de la formación sindical, Unai Sordo, ha dicho que este un "objetivo irrenunciable".

En este sentido se ha pronunciado este viernes en Málaga antes de participar en la asamblea de delegados de CCOO esta provincia, y donde ha estado acompañado, entre otros, por la secretaria general en Andalucía, Nuria López, y su homólogo provincial, Fernando Cubillo.

En una atención a medios previa al encuentro, Unai Sordo ha subrayado que el gran objetivo de CCOO para el próximo año es "impulsar la negociación colectiva y particularmente la subida de los salarios", ya que a su entender, la economía en España crece en términos macroeconómicos, "pero hay millones de personas que no llegan a fin de mes, que no ven que se cesta de la compra esté mejor que hace unos años".

Así, ha señalado que, en su opinión, aunque los salarios están subiendo, "tienen que subir todavía más". "Hay que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y vamos a exigir al Gobierno que garantice en un acuerdo con los sindicatos que el SMI consolida que nadie en España cobre por debajo del 60% en neto de la media salarial. Y este va a ser un objetivo irrenunciable para CCOO", ha dicho.

"MUCHAS EMPRESAS ESTÁN HACIENDO TRAMPA CON EL SMI"

Y ha agregado: "Queremos una subida amplia del SMI y queremos que se modifique la norma que regula el salario mínimo interprofesional, porque muchas empresas están haciendo trampa con el SMI". A este último respecto, ha dicho que "--las empresas-- lo que suben por ley el SMI lo reducen de complementos y pluses salariales, de manera que muchos trabajadores no ven incrementada su nómina pese a la subida del SMI".

Por tanto, ha incidido en que CCOO, a través de la negociación colectiva, va a pedir subidas salariales "nítidamente por encima de la inflación; y tenemos que centrar subidas salariales aún más intensas en las personas que están por debajo de la media salarial en España".

Para Unai Sordo, "hay un problema muy gordo en la gente que está entre el SMI y un poquito más del SMI y la media salarial, que son sueldos todavía muy bajos de entre 1.200 y 1.400 euros, sobre todo mujeres a tiempo parcial que apenas tienen salarios netos de 600 o de 700 euros, y con esos sueldos no llega para afrontar la cesta de la compra. Y ahí es donde hay que pedir responsabilidad a las políticas públicas".

En este contexto, el líder de CCOO ha dicho que hace falta "una Política de Estado para reducir drásticamente el precio de las hipotecas y de los alquileres, pero también otros precios públicos" que, en su opinión, están pasando desapercibidos como los de educación en los ámbitos de la formación profesional y la universidad, pero también los seguros sanitarios "que contraen muchas familias por el deterioro de la atención sanitaria".

Preguntado por su conformidad con lo expresado por el Comité de Expertos que aconsejó al Ministerio de Trabajo subir el SMI 37 o 56 euros al mes, ha dicho que este grupo determina "científicamente", pero que CCOO va "con una propuesta autónoma, que va a ser que la subida del SMI necesariamente tiene que llegar al 60% de la media salarial en cualquiera de los tratamientos fiscales que finalmente el Gobierno decida".