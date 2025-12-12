CCOO reclama un reparto justo de la riqueza mediante subidas salariales y control de precios

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, entre su homóloga en Andalucía, Nuria López, y el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo. - CCOO

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha reclamado un reparto justo de la riqueza mediante subidas salariales y control de precios. Desde el sindicato consideran que la riqueza que se genera va "de forma descarada al bolsillo del empresariado"

CCOO ha reunido a su activo sindical en una asamblea en Málaga para abordar los retos de la negociación colectiva y la situación socioeconómica actual. La organización ha constatado que, aunque los datos macroeconómicos reflejan un crecimiento sostenido y cifras récord de empleo, "existe una desconexión con la realidad de las familias trabajadoras, quienes sufren una pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y la especulación".

En este escenario, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha criticado que los beneficios empresariales están creciendo a costa de los salarios de la clase trabajadora. "La riqueza que se genera está yendo de forma descarada al patrimonio y los bolsillos del empresariado, mientras se niegan las subidas salariales necesarias para que las familias puedan afrontar una cesta de la compra cuyos precios han subido desorbitadamente".

Asimismo, la dirigente sindical ha puesto el foco en el problema de la vivienda, criticando duramente la gestión del Gobierno andaluz. "Desde 2014 el precio de la vivienda en Andalucía se ha incrementado un 50%, mientras que la promoción de vivienda asequible apenas ha subido un 3% tras las últimas leyes autonómicas".

En ese sentido, López Marín dejado claro que "estamos hartas y hartos de escuchar al presidente andaluz decir que las exportaciones crecen o que tenemos unos presupuestos históricos mientras se preocupa poco por el salario de los trabajadores y las trabajadoras que no llegan al final de mes".

Asimismo, ha declarado que también se preocupa poco por la subida de los precios que sufren los trabajadores y las trabajadoras o por los más de 120 personas que han perdido la vida cuando iban a ganársela.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha marcado como objetivo irrenunciable que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúe en el 60% de la media salarial neta del país. "Vamos a exigirle al Gobierno central una modificación de la norma que regula el SMI para evitar que las empresas neutralicen las subidas absorbiendo pluses y complementos, una práctica fraudulenta que impide que el incremento llegue a las nóminas reales de miles de personas", ha dicho.

El líder confederal ha insistido en que la mejora de los salarios debe ir acompañada de políticas que controlen los precios de servicios básicos "que se han disparado".

Por otro lado, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha aterrizado los datos en la provincia alertando de la precariedad oculta tras el éxito turístico. Cubillo ha lamentado que, "pese a un crecimiento del PIB provincial superior al 6%, el 42,5% de las personas trabajadoras ingresan apenas 7.500 euros al año".

De igual modo, Cubillo ha exigido una "auditoría inmediata" ante el dato de la siniestralidad laboral en la provincia, que ha costado la vida a 18 personas trabajadoras hasta octubre, una cifra superior a la de todo el año anterior.