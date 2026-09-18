CCOO y UGT condenan las agresiones a docentes en IES Los Montecillos de Coín (Málaga) y exigen reforzar la protección

IES Los Montecillos de Coín - IES LOS MONTECILLOS

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han condenado la agresión sufrida este jueves por parte de la directora y una profesora del IES Los Montecillos de Coín (Málaga) y han reclamado a la Administración educativa que refuerce "de manera efectiva" la prevención y protección frente a las agresiones al personal docente.

CCOO ha mostrado mediante un comunicado su "más profunda indignación y rechazo" ante la agresión y los episodios violentos y UGT ha hecho lo propio afirmando que condenan "de manera firme cualquier forma de violencia contra los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza".

Desde CCOO han señalado que, aunque ha sucedido tres días después del inicio del curso, esta agresión "no es un hecho aislado", punto en el que han recordado que en el pasado "también se registraron episodios similares como el sufrido por un director de un centro de Ronda (Málaga)".

Para el sindicato, "es prioritario el cese de estas agresiones, no solamente a través de medidas jurídicas y administrativas, sino con una dignificación de la labor docente, y en especial del profesorado de la enseñanza pública que está siendo constantemente vapuleado, tanto como empleado público como en su labor educativa".

Por su parte, UGT ha señalado que "no puede normalizarse que acudir a un centro educativo para resolver una situación relacionada con un alumno termine poniendo en riesgo la integridad física y la seguridad de sus profesionales", como ha sucedido en este caso.

En la organización han apuntado que el profesorado debe poder desarrollar su labor "en unas condiciones de respeto, autoridad y seguridad que permitan garantizar también una adecuada atención al alumnado".

Así, ambos sindicatos han instado a que se ponga en marcha de oficio la asistencia jurídica y psicológica necesaria para proteger a los profesionales educativos, que se depuren las responsabilidades y que se adopten todas las medidas necesarias.

"No queremos que se deje al profesorado desamparado por parte de la Administración educativa por no poder realizar los trámites necesarios debido al estado en el que se encuentran tras la agresión", han afirmado desde CCOO.

Asimismo, CCOO ha asegurado que se unirá a la protesta que va a realizar la comunidad educativa del centro a las 9,00 horas de este viernes en la puerta del centro educativo, para mostrar el rechazo a la violencia en los entornos escolares y como muestra de apoyo a las compañeras agredidas.

Desde los sindicatos, quieren hacer un llamamiento a todo el profesorado y personal educativo recordando que no van a consentir "ningún tipo de violencia ni agresiones a ningún profesional de la enseñanza", y solicitan a los organismos responsables una respuesta "contundente".