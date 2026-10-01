Un centenar de mujeres malagueñas se iniciarán al pádel con el proyecto '+Deporte+Mujer' de la Diputación de Málaga

Presentación del proyecto '+Deporte+Mujer' de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, en conjunto con la Federación Andaluza de Pádel, han presentado este jueves una nueva edición de las sesiones gratuitas de pádel del programa '+Deporte+Mujer'. En esta ocasión, la iniciativa se llevará a partir del 5 de octubre a las localidades malagueñas de Moclinejo y Casabermeja, donde un centenar de mujeres podrán iniciarse en esta disciplina deportiva gratuitamente.

A la presentación han acudido el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosa, junto al gerente de la Federación Andaluza de Pádel, Manuel Sánchez y el concejal de Deportes de Casabermeja, Jaime Montiel.

Tras su paso desde 2024 por Coín, Casares, Campillos y Archidona, la iniciativa para impulsar el papel de la mujer en todos los ámbitos deportivos, ofrece 48 plazas en ambas localidades con "la idea de que encuentren en la práctica de este deporte una fuente de motivación y bienestar", ha explicado Rosas.

Rosas ha reiterado que "se busca fundamentalmente que las mujeres tengan un acercamiento a este deporte y puedan seguir practicando el resto de su vida".

En cuanto a la elección de este deporte por parte de la Diputación, ha explicado que "el pádel es un deporte muy social, muy practicado por mujeres, que se practica también en modalidad mixta y necesita unas instalaciones que la mayoría de los municipios ya tienen, por lo que favorecemos que el día de mañana puedan participar en ligas a nivel provincial que organicemos".

Las sesiones, que comenzarán el lunes 5 de octubre, se desarrollarán durante ocho semanas, dos días a la semana en cada localidad en tres franjas horarias consecutivas en una hora: en Casabermeja de 9,30 a 12,30 horas y en Moclinejo de 17,30 a 20,30 horas. Cada municipio contará con seis grupos y cada participante asistirá a una sesión semanal de una hora.

La formación, ha indicado la Diputación, "partirá del nivel de cada participante e incluirá el aprendizaje de la técnica correcta de los golpes para evitar lesiones, el conocimiento del reglamento, y el dominio de los golpes básicos de iniciación".

Manuel Sánchez ha afirmado que "el éxito está asegurado, pues el objetivo es que las alumnas puedan seguir jugando en el futuro". En este sentido, ha remarcado que de las 48 mujeres que completaron su formación en 2025 en Archidona y Campillos, "siguen jugando al pádel entre ellas".

"El curso ayudó a eliminar dos barreras habituales de cuando se enfrenta alguien a este deporte por primera vez, la falta de compañeras de juego y el miedo a hacer el ridículo", ha afirmado Sánchez.

Por su parte, Jaime Montiel ha celebrado que "en un pueblo pequeño se fomente la práctica de este deporte, siendo una oportunidad muy buena para seguir el legado de Inma Luque, y para que las mujeres de Casabermeja rompan barreras sociales".

El programa concluirá con un evento final que incluirá un minitorneo y un encuentro social, entrega de trofeos, sorteo de regalos y actividades de convivencia entre las partipantes.

Las inscripciones pueden realizarse en www.fap.es, mientras que las plazas se asignarán por orden de inscripción y el resto de solicitudes pasarán a lista de espera.