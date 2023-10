El Centre Pompidou Málaga viaja a la vanguardia del diseño con la exposición 'Ettore Sottsass. El pensamiento mágico'

MÁLAGA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre Pompidou Málaga presenta la exposición 'Ettore Sottsass. El pensamiento mágico' desde este miércoles y hasta el 25 de febrero de 2024. La exhibición reúne más de cien obras que incluyen objetos de diseño, dibujos, instalaciones y fotografías del diseñador italiano abarcando desde los años cuarenta hasta los ochenta.

Esta muestra, que cuenta con piezas procedentes de las colecciones del Centre Pompidou (Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle y Bibliothèque Kandinsky), se centra en la noción de 'diseño mágico' de Sottsass (Innsbruck 1917 - Milán 2007), que se opone al racionalismo y reivindica una experiencia emocional de los objetos, haciendo referencia a su presencia ritual y simbólica.

El recorrido expositivo comienza con sus primeras obras de la década de 1940, inspiradas en las vanguardias artísticas y arquitectónicas. La creación de cerámicas con una 'función terapéutica', iniciada en 1956, constituye una parte perdurable de la obra de Sottsass, que se nutre de la filosofía oriental y las culturas ancestrales. En 1958, se convirtió en diseñador-asesor de la empresa Olivetti, donde desarrolló el primer ordenador italiano, al que siguieron numerosas máquinas de escribir y mobiliario de oficina.

Los años 1960-1970 fueron de experimentación radical. Sottsass va más allá de la escala del objeto para diseñar ambientes domésticos y cerámicas monumentales. Consideraba el diseño como una forma de replantear la arquitectura y de forjar un nuevo vínculo entre las personas y los objetos. En 1981, fundó en Milán el grupo Memphis, cuya perspectiva iconoclasta hace hincapié en la dimensión sensorial de los objetos y en la libertad creativa del diseñador.

Ettore Sottsass fue un precursor a lo largo de su vida como diseñador, arquitecto y escritor. "Siempre he creído que el diseño comienza donde terminan los procesos racionales y comienzan los mágicos", afirmaba.

LAS VANGUARDIAS

Tras formarse como pintor mientras estudiaba arquitectura, en la década de 1940 Ettore Sottsass se volcó en la vanguardia artística. Le interesaban el cubismo, la pintura metafísica, las obras de Paul Klee, Jean Arp, Anton Pevsner o Alexander Calder, así como la arquitectura moderna.

'Disegno astratto', realizado en 1938, evoca la pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Sus superficies de colores estructuran el espacio, cadenciado por el ritmo de sus motivos. 'Plastico spaziale' (1947), que utiliza materiales industriales, constituye un experimento espacial inspirado en el constructivismo. La obra crea un movimiento proyectando sus superficies planas en el espacio y enrollando su varilla metálica de colores.

Durante su viaje a Estados Unidos en 1956, Sottsass descubrió la abstracción gestual americana, que influyó en la creación de sus motivos de tejidos ('Fosforescenza'). En el mismo período, experimentó con la plasticidad del metal, utilizando aluminio anodizado y de colores, que aún no se usaba en la producción de objetos cotidianos. Creó una serie de pequeños objetos usuales destinada a promover la noción de 'interiores modernos'.

LAS CERÁMICAS

Ettore Sottsass realizó sus primeras cerámicas en 1955. Para él, representan una cultura del objeto anónimo, que se hace eco de su interés por la antropología, la arquitectura vernácula y la cultura popular. Estas obras están vinculadas al gesto primordial que conecta al ser humano con el cosmos.

La experimentación con las primeras piezas como el cuenco 'Ciotola' o los diferentes fruteros revelan la importancia que tenía para Sottsass la perspectiva sensorial de los objetos. De este modo, las formas básicas se asocian a superficies mates o brillantes, lisas o rugosas, y a diferentes motivos repetitivos.

Al regresar de su primer viaje a la India en 1961, Sottsass cayó gravemente enfermo. Tras esta prueba, para conjurar simbólicamente a la muerte, creó la serie 'Ceramiche delle tenebre' (1963), seguida de 'Ceramiche offerte a Shiva', en la que cada plato constituye una ofrenda a la divinidad india.

La serie 'Yantra', cuyas formas se inspiran en la arquitectura india, utiliza la cerámica como medio de meditación, en una dimensión arcaica a la vez que espiritual.

OLIVETTI, DISEÑO INDUSTRIAL

Mientras continuaba con sus proyectos de interiorismo, produciendo cerámicas y diversos objetos para el entorno doméstico, Ettore Sottsass se convirtió en 1958 en diseñador-asesor de la empresa de diseño industrial Olivetti.

En colaboración con ingenieros, técnicos e informáticos, se encargó inicialmente de la definición formal del primer ordenador italiano ('Elea 9003'), seguida del diseño de máquinas de escribir ('Tekne 3', 'Praxis 48'), calculadoras e incluso del desarrollo de un sistema completo de entorno de escritorio ('Synthesis 45').

La máquina de escribir portátil 'Valentine', creada en 1968, se convirtió en uno de los iconos del diseño industrial, al representar una nueva forma de vida a través de su ligereza y su color rojo.

Sottsass adopta un enfoque global del diseño industrial, explorando las propiedades sensibles del color y la tactilidad de los materiales, que conducen a una experiencia sensorial del objeto. Además de sus cualidades funcionales y estéticas, la máquina contribuye activamente a la renovación del sentido del entorno de trabajo.

EXPERIENCIA RADICAL

Desde su primer viaje a la India en 1961, Ettore Sottsass recordó destellos de colores, materiales y formas que refuerzan su perspectiva ritual y simbólica de los objetos. Los proyectos de armarios 'Superbox' (1966) son fruto de esta inmersión en la India. Al mismo tiempo, forman parte de su 'contra-diseño', marcado por la arquitectura radical (Superstudio, Archizoom) y la crisis de los sistemas de pensamiento racionalistas.

Las 'Superbox' son instrumentos para pensar el espacio, que se sitúan en la frontera entre lo racional y lo mágico, entre el diseño y la arquitectura. En este caso, Sottsass experimenta con el estratificado, que se convertiría en el material favorito del grupo Memphis.

Se presentaron en 1969 en la exposición 'Miljö för en ny planet' (Paisaje para un nuevo planeta) en el Museo Nacional de Estocolmo (Suecia) junto a cerámicas monumentales ('Grande Altare', 'Tempio azzurro'), que evocan la arquitectura primitiva. La colección de teteras 'Indian Memory' (1972), que también refleja la influencia de la cultura india, se presenta como pequeñas arquitecturas cuya carga figurativa conduce a nuevos comportamientos domésticos.

MEMPHIS

'Memphis', la culminación de una reflexión crítica que comenzó con el diseño radical de los años 1960, surgió una noche de diciembre de 1980, escuchando la canción de Bob Dylan 'Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again'. Sottsass reunió a arquitectos y diseñadores de distintas generaciones entre los que se encontraban Michele De Lucchi, Aldo Cibic, George Sowden, Nathalie Du Pasquier y Martine Bedin. De la dirección artística del movimiento se encargó Barbara Radice.

Siguiendo la estela del arte pop, 'Memphis' emergió como una reacción al funcionalismo y al racionalismo del modernismo y al posmodernismo emergente. El grupo defendía una perspectiva liberadora del diseño y una nueva forma de narrativa que revoluciona el lenguaje del diseño, con piezas que presentan formas geométricas asimétricas, colores vivos y el uso de nuevos materiales como el estratificado.