El Centro del 27 de la Diputación de Málaga y Culturama celebran medio centenar de actividades culturales esta semana

Imagen de una de las actividades de la semana cultural que organiza la Diputación de Málaga: el jueves proyectará el documental 'Mr. Nobody against Putin', actividad dentro de Culturama. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de actividades culturales componen la programación de Culturama y el Centro del 27 de la Diputación para la próxima semana. La semana comenzará con la inauguración de 'A esta altura de vida', primeras jornadas sobre la obra poética de María Victoria Atencia, que se celebrarán desde este lunes, 1 de diciembre, y hasta el jueves, día 4, con la colaboración de la Universidad de Málaga.

Las actividades se desarrollarán los tres primeros días en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA), bautizado así en honor a la poeta, y la última jornada tendrá lugar en la Sala de Grados 'Rector José María Martín Delgado' de la Facultad de Derecho.

El MVA acogerá además dos exposiciones, un documental sobre la militarización de las escuelas rusas, una conferencia sobre literatura e IA, teatro infantil y talleres medioambientales y de fomento de la lectura a través de los videojuegos, según una nota de la Corporación Provincial.

En la provincia continuarán las rutas literarias de Málaga de Libro y habrá música, teatro, pasacalles y zambombás navideñas. La Orquesta Sinfónica de Málaga, la JOPMA o el Ateneo son algunos de los colaboradores de la programación cultural de esta intensa semana.

En las salas de exposiciones del MVA se puede visitar hasta el 16 de enero la muestra '25 años en movimiento. Descubrir más que inventar', con la que la compañía de danza de Fernando Hurtado celebra sus 25 años.

Este lunes, de 17,00 a 21,00 horas, Fernando Hurtado e Inma Montalvo impartirán el taller 'La continuidad del espacio'. Y el jueves a las 20,00 horas, ofrecerán la charla 'Confesiones después de un viaje'.

El miércoles se inaugurará en el MVA la exposición 'INperceptibles', con la que la artista Belén Millán reflexiona sobre los efectos de los microplásticos y nanoplásticos. La exposición se despliega entre el exterior y el interior del edificio.

El martes y miércoles el Centro Generación del 27 de la Diputación organiza dos talleres de fomento de la lectura con videojuegos, una actividad dirigida a familias con niños de entre nueve y doce años. Los talleres se dedican a la pintora Maruja Mallo y la poeta María Victoria Atencia.

El miércoles los talleres girarán en torno a la exposición 'INperceptibles' y servirán para conocer la biodiversidad marina de la provincia. En estos talleres los participantes viajarán por rincones inesperados de Málaga, comenzando por el Museo Alborán MUAL, y desde allí a parajes naturales como la desembocadura del Guadalhorce y hasta el fondo del mar.

El jueves se proyectará en el MVA el Documental 'Mr. Nobody against Putin', una película sobre las escuelas primarias del interior de Rusia y la militarización de sus escolares. Esta cinta de la República Checa filmada en 2025 se sumerge en el interior de la escuela rusa en plena guerra contra Ucrania y pone el punto de mira las consecuencias del conflicto bélico en la población más joven del país.

El viernes la compañía Spasmo Teatro llevará al MVA un espectáculo de humor gestual para toda la familia. Para un público a partir de 4 años está concebida la obra 'Bichitos', que en formato documental teatral, ayuda a conocer y a aprender a respetar a los insectos. Las invitaciones se pueden reservar a partir de mañana lunes en mientrada.net.

ESCRITURA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El viernes la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación, situada en el Centro Cultural MVA, acogerá la conferencia 'Escritura literaria e Inteligencia Artificial', impartida por Pablo Carrión Navarro, director de la Agencia Internacional de Calidad Literaria y profesor de escritura creativa en Escuela Metáfora.

Carrión Navarro abordará cómo está transformando la Inteligencia Artificial el oficio del escritor, sobre los riesgos y desafíos que plantea, sobre la escritura amateur.

La Diputación colabora con el Ateneo de Málaga en dos iniciativas culturales. Por un lado, continúa el II Ciclo de Escritores Malagueños Actuales, que este martes analizará la narrativa de Rafael Ballesteros, uno de los escritores más importantes de Málaga. El acto, en la sede del Ateneo a las 19.30 horas, contará con Rafael Ballesteros y Cristóbal Borrero como ponentes.

El miércoles, en el marco del ciclo 'Málaga y mar', se proyectará en el Ateneo un documental sobre Odón de Buen, pionero de la oceanografía española. Es un reconocimiento a Odón de Buen y del Cos, oceanógrafo creador en 1914 del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y, años antes, fundador del Laboratorio Oceanográfico, Acuario y Museo de Málaga.

El jueves a las 20,00 horas, el Auditorio Edgar Neville de la Diputación acoge el acto conmemorativo del 50º aniversario de la Sociedad Malagueña de Astronomía, que recibirá la Placa de Honor de la Academia Malagueña de Ciencias. Tras la entrega, la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección de José Luis López Antón, y la Coral San Felipe Neri, dirigida por José Antonio Gómez García, interpretarán el poema sinfónico-coral 'Alfa'. Se trata del estreno absoluto de la obra compuesta por José Antonio Gómez García.

El domingo la Joven Orquesta Provincial de Málaga ofrecerá dos conciertos bajo la dirección de Juan Paulo Gómez: el primero, a las 11.00 horas en Villa Ascensión, Mollina; y el segundo, a 17.00 horas en la Plaza Alta de Torrox.

MÁLAGA DE LIBRO EN LA PROVINCIA

Desde el 22 de noviembre se está celebrando Málaga de Libro, rutas literarias por la provincia que convierten los municipios malagueños en protagonistas de algunas de las novelas de los escritores participantes. Esta semana, los protagonistas de Málaga de Libro serán Aroa Moreno y Juan Manuel Gil.

Aroa Moreno invitará este lunes a los lectores a una ruta literaria por Álora cuyo itinerario estará basado en elementos literarios de su última novela, 'Mañana matarán a Daniel' (Random House, 2025). El paseo arrancará en la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación a las 17.15 horas para concluir una hora después en la Biblioteca Pública Municipal Tomás García, donde la autora charlará con los asistentes.

Juan Manuel Gil guiará a los lectores en una ruta por Cártama inspirada en su obra más reciente, 'Un hombre bajo el agua' (Seix Barral, 2025). El paseo se iniciará en la fuente del Pilar Alto y en la calle del Arco de Bellavista a las 18.00 horas para concluir una hora después en la Biblioteca Pública de Cártama, donde tendrá lugar el coloquio con los asistentes.

En vísperas de la Navidad, Culturama lleva "zambombás" a varios municipios de la provincia. El viernes Ana Pastrana ofrecerá su 'Zambomba flamenca' en Casabermeja, y en Alcaucín estará Rocío Alba con la zambombá 'Te canto mi Navidad'. El sábado Ana Pastrana repetirá en Álora, mientras que José Ortiz presentará su zambombá 'Que siempre sea Navidad' en Alfarnate. El domingo la zambombá 'Ven a vivir la Navidad' de Hermanos Ortigosa llegará a Montejaque, y Rocío Alba repetirá en Jimera de Líbar.

Esta semana la Diputación también llevará propuestas culturales para todas las edades a varios municipios de la provincia. Este lunes se inaugurará a las 19,00 horas en el Auditorio Municipal de Almargen la exposición 'Así se vestía Málaga. Indumentaria tradicional y de usanza del siglo XIX'.

Este lunes también la compañía TanTonTería estará en el Colegio Miguel Berrocal de Villanueva de Algaidas con su espectáculo de títeres 'Gruñidos'. Y el martes, a las 12,30 horas, la compañía llevará a sus títeres a la Casa de la Cultura de Almáchar.