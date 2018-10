El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge la exposición 'Romanza' del pintor Miguel Gómez Losada

Publicado 07/09/2018 15:04:34 CET

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga acogerá hasta el 25 de noviembre 'Romanza', la primera exposición individual en un museo del pintor Miguel Gómez Losada, que reúne una veintena de pinturas de diferentes formatos, las cuales muestran su obra más reciente, donde la ficción artística es la auténtica realidad, un ejercicio de evocación y memoria.

Como si de un escenario teatral se tratase, el artista lleva a cabo con su pincel una danza pictórica con predilección por lo rural y por las historias íntimas protagonizadas por personajes pensativos, ensimismados y contemplativos, según ha explicado el comisario de la muestra y director del CAC, Fernando Francés.

La pureza de sus blancos, que dejan ver el propio soporte, la construcción de las formas a base de gruesas pinceladas y la frescura e intensidad de sus colores consiguen un inconfundible resultado personal cargado de fuerza poética, ha detallado.

Para Francés, "Gómez Losada es un actor que interpreta un papel ante el lienzo, en un arte eterno, no como una obra de teatro que se desvanece. El artista revive a través de sus pinturas el recuerdo de épocas, momentos, sitios o presencias ya pasadas".

"Esta exposición responde a la idea de una fantasía y algo que me motiva es el antiacademicismo de la fantasía, de la ensoñación, ya que desde las academias o universidades se suele entender que la fantasía no tiene rigor y no se puede aprehender, es algo etéreo que no se puede abarcar", ha explicado, por su parte, Gómez Losada.

El artista ha definido su pintura "como un ritual del paso del tiempo, y por tanto una celebración de la vida; lo mejor de una obra es no saber qué está pasando", ha puntualizado.

Miguel Gómez Losada (Córdoba, 1967) realiza una pintura de época con predilección por lo rural y por los personajes intimistas, absortos en su silencio. Es aquí donde la mujer cobra interés pictórico, debido a que posee un perfil más interesante.

Ese "folk" íntimo en femenino encarna mejor el ideal de romanticismo. Pinta historias íntimas protagonizadas por mujeres solas, o pensativas, absortas en el paisaje, en modo esperanza o nostalgia, dos comportamientos que coinciden en la lejanía, pero también encarnan lo ideal, lo soñado, el porvenir; cuestiones del romanticismo clásico que se alejan del amor.

La muestra que expone en el CAC Málaga está concebida como una forma de estar y sentir el mundo, no como un mensaje. Compuesta por dieciocho lienzos en su mayoría de gran formato, reúne pinturas de época con una clara predilección por lo pastoral y por los personajes abstraídos, intimistas y silenciosos, que conforman el peculiar mundo de Gómez Losada, que al igual que una romanza, desprende un marcado carácter sentimental además de un estilo a su vez melódico y expresivo, como una fantasía romántica.