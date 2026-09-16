El Centro Juvenil de Rincón de la Victoria (Málaga) acoge unas jornadas de puestas abiertas para promover el ocio lúdico

Cartel de las Jornadas de Puertas Abiertas para dar a conocer entre jóvenes y familias de Rincón de la Victoria las distintas propuestas de ocio lúdico que desarrolla esta entidad - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), a través del Área de Juventud, y la asociación cultural 'La Casa del Ent' han organizado dos jornadas de puertas abiertas para dar a conocer entre jóvenes y familias las distintas propuestas de ocio lúdico que desarrolla esta entidad.

Las jornadas se celebrarán los sábados 19 y 26 de septiembre, de 17,00 a 21,00 horas, en el Centro Municipal Juvenil, situado en los bajos del Pabellón Deportivo Rubén Ruzafa, en la barriada de Torre de Benagalbón.

El concejal de Juventud, Nacho Cuadra, ha explicado que la iniciativa "tiene como finalidad dar a conocer las actividades que desarrolla la asociación 'La Casa del Ent', durante estas jornadas gratuitas y abierta a todos los públicos".

El alcalde, Francisco Salado, ha asegurado que "iniciativas como esta contribuyen a ofrecer a nuestros jóvenes alternativas de ocio saludables, participativas y que favorecen las relaciones sociales".

"Desde el Ayuntamiento queremos seguir apoyando aquellas propuestas que generan espacios de encuentro, convivencia y participación para la juventud de nuestro municipio", ha añadido.

Durante ambas tardes, los asistentes podrán participar en partidas de juegos de mesa modernos, con el acompañamiento y las explicaciones de los integrantes de La Casa del Ent. Entre los títulos disponibles se encuentran algunos tan conocidos como 'Carcassonne', '¡Aventureros al Tren!', 'Virus!', 'Paleo', 'Catán' o 'Dixit', además de otras propuestas.

'La Casa del Ent' es una asociación cultural sin ánimo de lucro con sede en Rincón de la Victoria que tiene entre sus principales objetivos la promoción de un ocio lúdico saludable, especialmente entre la población juvenil.

Su actividad busca convertir el tiempo libre en una experiencia enriquecedora a través de los juegos de mesa, los juegos de rol y otras actividades relacionadas, favoreciendo la socialización y el fortalecimiento de los vínculos entre jóvenes y familias.

Además de estas jornadas especiales, los integrantes de La Casa del Ent celebran sus habituales 'Entcuentros' todos los sábados por la tarde en el Centro Municipal Juvenil. Cualquier persona interesada puede acercarse para conocer a los socios, descubrir los juegos disponibles y participar en las partidas.