El centro La Malagueta de Málaga amplía su horario en Semana Santa para visitar la muestra de Txema Rodríguez. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga amplía su horario de apertura con motivo de la Semana Santa para facilitar la visita a la exposición 'Un viaje interior', del fotógrafo y periodista Txema Rodríguez.

De este modo, el centro permanecerá abierto en horario extraordinario hasta el 2 de abril, Jueves Santo, ofreciendo una mayor accesibilidad al público durante unos días especialmente significativos para la provincia, han informado desde la Diputación en una nota.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 17 de mayo, propone un recorrido fotográfico por nueve municipios del interior --Cómpeta, Casarabonela, Antequera, Vélez-Málaga, Archidona, Coín, Frigiliana, Arriate y Cartajima--, mostrando la riqueza, diversidad y singularidad con la que se vive la Semana Santa en cada uno de ellos.

A través de la mirada de Txema Rodríguez, el visitante puede adentrarse en una visión íntima y emocional de esta tradición, poniendo el foco en los gestos, los silencios y los rituales que forman parte de una de las expresiones culturales más arraigadas del territorio.

Según han indicado, la muestra invita así a descubrir una Semana Santa que va más allá de la capital, profundamente vinculada a la identidad de los municipios de la provincia.

Además, 'Un viaje interior' supone la puesta en marcha de un nuevo recorrido expositivo en La Malagueta, con la incorporación de su galería interior, ampliando los espacios destinados a la programación cultural.

Así, en horario será este sábado y el Domingo de Ramos de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas; del Lunes Santo al Jueves Santo --del 30 de marzo al 2 de abril--, de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas; y el Viernes Santo, el sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de abril estará cerrado.

Asimismo, el horario habitual hasta el 17 de mayo será de martes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas; y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.