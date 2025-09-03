El centro La Noria de Diputación acoge la primera promoción de la FP Dual Alemana en Hostelería en Málaga

El alumnado de esta primera promoción se formará en las áreas clave de los establecimientos hoteleros como recepción, administración, o los departamentos de bebidas y alimentos y harán prácticas en La Noria - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El proyecto pionero ha sido promovido por la escuela de formación FEDA Madrid, Aehcos y el Foro Económico Alemán en Andalucía

MÁLAGA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga, ha acogido este miércoles la puesta en marcha de la Formación Profesional Dual Alemana en Hostelería en la provincia. Este innovador programa multilingüe ha sido puesto en marcha gracias a la colaboración y el impulso de la escuela alemana de FP Dual FEDA Madrid, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Aehcos, y el Foro Económico Alemán en Andalucía.

La apertura del curso en Málaga ha contado con la participación de la vicepresidenta tercera y diputada de Innovación Social y Atención al Despoblamiento, Antonia Ledesma, junto a Franko Stritt, cónsul alemán en Málaga; Malte Schmuck, director de FEDA Madrid; así como con Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de Aehcos.

El objetivo de este programa formativo es la empleabilidad juvenil, así como fortalecer la competitividad del sector turístico malagueño y consolidar la provincia como un referente internacional en excelencia hotelera.

Ledesma ha destacado que este programa se desarrolla "gracias a la colaboración público-privada, donde se busca dar una respuesta tanto a la formación e inserción juvenil, como a las necesidades del sector hostelero".

La primera promoción de este programa formativo, estará integrada por un total de ocho alumnos que recibirán su formación práctica de Servicios y Cocina en las aulas de La Noria, así como en distintos hoteles de la Costa del Sol. La Diputación promoverá que la formación priorice una alimentación sostenible, basada en productos locales y de kilómetro cero, reforzando así el compromiso con el territorio y la economía de proximidad.

Los alumnos se formarán en áreas clave para los establecimientos hoteleros como son recepción, administración o los departamentos de alimentos y bebidas. Las clases se simultanearán en castellano, inglés y alemán. Al finalizar, en agosto de 2027, los alumnos obtendrán el título oficial alemán de la Cámara de Comercio Alemana para España (AHK).