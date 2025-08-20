Cerrada durante 24 horas una nueva caseta de la Feria de Málaga por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito

Archivo - Vehículo de la Policía Local en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva caseta ha sido cerrada durante 24 horas en el Real del Cortijo de Torres de la Feria de Málaga por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito.

En concreto, según han señalado desde el Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales, consultado por Europa Press, se trata de la caseta Selvática.

Desde el inicio de la Feria de Málaga el pasado sábado y hasta este momento han sido cerradas durante 24 horas por distintos incumplimientos un total de cuatro casetas.