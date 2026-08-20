Cerrada temporalmente una caseta de la Feria de Málaga por varios incumplimientos

Archivo - Vehículo de la Policía Local, en el Real del Cortijo de Torres - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva caseta de la Feria de Málaga ha sido cerrada cautelarmente durante 24 horas por la detección de varios incumplimientos de la Ordenanza de Feria.

En concreto, según han indicado desde el Ayuntamiento en redes sociales, recogido por Europa Press, se trata de la caseta 'Colmao' (números 85 y 86) y los incumplimientos son en relación con la prohibición de cobro o exigencia de invitación, consumición o pase para acceder a la caseta (tipificada como infracción muy grave); horarios de actividad (grave); y delimitación de zonas y a la colocación de mesas y sillas en las casetas familiares (grave).

Según ha indicado el Ayuntamiento, la decisión ha sido adoptada tras la actuación la pasada madrugada de la Policía Local, que además de detectar los citados incumplimientos, tuvo que intervenir por alteraciones graves del orden público.

Al margen de la incoación del correspondiente expediente sancionador, se ha decretado el cierre cautelar, con la advertencia de que en el caso de que se produzca un nuevo incumplimiento se procederá a decretar la clausura del establecimiento durante el resto de Feria.

En este sentido, la Policía Local de Málaga, según han recordado, continuará con sus labores de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.

Cabe recordar que se trata de la segunda caseta que es cerrada temporalmente debido, en esta ocasión, a reincidencia en incumplimientos en relación con la ordenanza en lo referente a delimitación de zonas.

En concreto, "por incumplir la Ordenanza de Feria en lo referente a la delimitación de zonas y a la colocación de mesas y sillas en las casetas familiares".