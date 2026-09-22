Ceuta, educación, vivienda, agua y la vuelta de OCON-Sur, a debate en el primer pleno del curso de Diputación de Málaga

Archivo - Pleno de la Diputación de Málaga del mes de julio - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El refuerzo de la frontera entre Marruecos y España en Ceuta, la reivindicación para el regreso de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico OCON-Sur, la inusual vuelta al curso escolar en Benaoján, el abastecimiento de agua para el Valle de Abdalajís y la calidad del agua en las playas de la Costa del Sol, serán objeto de debate este miércoles en el primer pleno ordinario del nuevo curso político de la Diputación de Málaga.

Así lo han dado a conocer este martes durante su comparecencia en rueda de prensa los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en la institución provincial, que han expuesto ante los medios sus mociones ordinarias y urgentes.

El grupo 'popular' defenderá una moción para reclamar al Gobierno central la reimplantación del Grupo OCON-Sur, unidad especializada de la Guardia Civil. La iniciativa plantea recuperar una estrategia integral y permanente contra estas organizaciones, así como reforzar los medios materiales, tecnológicos, marítimos y aéreos y las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El vicepresidente económico de la Diputación y diputado del PP, Manuel Marmolejo, ha señalado que la moción pretende recuperar la unidad ante "la escalada de la actividad armada del narcotráfico en Málaga" y ha defendido que OCON-Sur llegó a desarrollar miles de operaciones, con miles de detenciones y decomisos de droga y bienes.

La propuesta también reclama considerar como zona de especial actuación el litoral andaluz y el cauce del Guadalquivir, además de promover que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean reconocidos como profesión de riesgo.

Por vía de urgencia, el PP llevará además una moción en defensa de la soberanía y la seguridad territorial de Ceuta, en la que reclama "apoyo y solidaridad con los ciudadanos e instituciones de la ciudad autónoma" y reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los servicios de emergencia y los profesionales sanitarios.

La iniciativa incluye asimismo una petición relativa al refuerzo de la protección de la frontera, aceleración en los procedimientos de retorno y expulsión y la implicación de la Unión Europea en la seguridad de Ceuta.

"Creo que el Gobierno de España debe de actuar para que Ceuta no siga convirtiéndose en ese almacén, en ese depósito con el que el Gobierno marroquí ha decidido invadir España", ha afirmado el diputado del PP Luis Rodríguez.

Asimismo, Rodríguez ha pedido "depurar responsabilidades" en el Gobierno de España, en una solicitud para conocer "qué organismos tuvieron conocimiento de los hechos acaecidos el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma", qué valoración realizaron de estas informaciones y "qué decisiones adoptaron".

También Vox ha anunciado una iniciativa sobre Ceuta, en la que reclama medidas de refuerzo de la frontera y apoyo a la ciudad autónoma, mientras que el grupo provincial planteará además una moción sobre la calidad de las aguas de baño del litoral malagueño.

En esta última, el grupo provincial Vox, Antonio Luna, ha aludido a los episodios de cierre o restricciones en distintas playas de la provincia de Málaga durante este verano en Marbella, Benalmádena y en otros puntos del litoral de la Costa del Sol.

Luna ha reclamado que la Diputación de Málaga se incorpore a la comisión de seguimiento de la calidad de aguas litorales de la Junta de Andalucía, además de nuevas actuaciones coordinadas para mejorar las infraestructuras de saneamiento y la respuesta ante episodios de lluvias intensas.

"Defender nuestras playas es defender la salud de los bañistas, el medioambiente, la imagen de la Costa del Sol y el gran motor económico de nuestra provincia, que es el turismo", ha concluido Luna.

Por su parte, el PSOE centrará una de sus iniciativas en la situación de los 130 alumnos de Benaoján que afrontan el inicio del curso sin poder utilizar con normalidad el CEIP Nuestra Señora del Rosario debido a las obras que se están ejecutando actualmente en el centro.

El portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Josele González, ha pedido la implicación económica de la institución provincial, mientras se completan los trabajos y plantea también la instalación de un módulo provisional para los alumnos de primero y segundo de la ESO.

El grupo socialista abordará asimismo el problema de abastecimiento de agua del Valle de Abdalajís, ante la situación que, según el diputado Manolo Lara, "ha obligado al suministro de agua a la localidad mediante camiones cisterna a través de recursos propios del Ayuntamiento". El PSOE reclamará en su moción, la colaboración económica y técnica de la Diputación con el Ayuntamiento, así como la implicación de la Junta de Andalucía para avanzar en una solución al problema de abastecimiento.

Por último, Con Málaga llevará al pleno una moción relativa a las ayudas para la adecuación funcional de viviendas en municipios malagueños con menos de 20.000 habitantes, con la que reclama mejoras en el actual sistema de subvenciones para evitar que familias que cumplen los requisitos queden excluidas por agotamiento presupuestario.

Juan Márquez, diputado del grupo Con Málaga, ha planteado cinco acuerdos ejecutivos para revisar el funcionamiento de estas ayudas y avanzar hacia un programa provincial permanente de accesibilidad para los municipios de menor población.

"Hablemos con total claridad. Para una persona mayor, para alguien que tiene una discapacidad, o para un vecino con movilidad reducida sobrevenida", ha destacado Márquez.

El diputado de la confluencia de izquierdas ha defendido que estas ayudas permiten acometer actuaciones para mejorar la accesibilidad y autonomía de personas mayores o con movilidad reducida. "Una bañera alta se convierte en un riesgo diario de accidente grave. Una puerta demasiado estrecha impide el paso de una silla de ruedas. Unos escalones a la entrada de la vivienda transforman la vivienda en una condena de aislamiento", ha afirmado.

La formación ha reclamado que se dé cumplimiento efectivo al acuerdo plenario aprobado por unanimidad en enero de 2025 y ha pedido un aumento presupuestario para dar cobertura a todas las solicitudes.