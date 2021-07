Chico Blanco protagoniza los conciertos de los Jardines de La Térmica de Málaga el sábado

MÁLAGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividades veraniegas del centro cultural de la Diputación de Málaga, La Térmica, al aire libre continúa y esta semana el espacio recibirá a Chico Blanco, la nueva sensación de la escena urbana en España. Será el sábado 10 de julio presentará su directo, precedido por la sesión de Dj de Innerkid.

Previamente, el jueves 8 y viernes 9 de julio será el turno del tango, con Claudio Constantini interpretando obras de Piazzola y Gershwin, y con la OFM dirigida por Salvador Vázquez, han informado desde la institución provincial en un comunicado.

Además, el programa de Los Jardines de La Térmica continuará hasta el 31 de julio, con los conciertos y espectáculos de Ladilla Rusa, el colectivo Transdisciplina A/V o Dreyma, las piezas escénicas 'Ceremonia Kinexcencia', de Alejandro Morales 'Lordzack' y Antonio León 'Malaguita'; 'Roberto', de Pop Academia Fama; y 'La Cabra' del director, creador de marionetas y fundador de la compañía El Espejo Negro, Ángel Calvente.

Todas las actividades se celebrarán a las 21.30 horas y cuentan con la colaboración de Cervezas Alhambra. Las entradas se pueden adquirir en mientrada.net o en taquilla los días de los eventos a partir de las 20.00 horas.

Chico Blanco es uno de los artistas más destacados de la actualidad musical en España, con géneros como el house o el garage de los 90. Se adentra en el mundo del eurodance o el UK garage para cruzarlos con el ADN de la música urbana actual.

Canciones como 'WTF Is In My Cup', 'No ValeNa' o 'Gominola' le han situado estos dos últimos años como referente de la nueva ola de artistas jóvenes más destacadas en el panorama nacional.

En cuanto a Claudio Constantini, es un multiinstrumentalista y compositor de renombre internacional nacido en Perú y que reside actualmente en España. Conocido por su naturaleza ecléctica y actuaciones deslumbrantes, se siente como en casa en una variedad de géneros musicales.

Nacido y criado en Lima, tiene una amplia carrera internacional y polifacética como intérprete de dos instrumentos, el piano y el bandoneón, además de ser un compositor de gran demanda mundial. Ha actuado a nivel mundial en escenarios como el Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica de Berlín, el Musikverein y la Konzerthaus de Viena, la Ópera de Los Ángeles, Palau de la Música en Barcelona entre muchos otros.

Asimismo, Salvador Vázquez (Málaga, 1986) está reconocido como uno de los artistas más vibrantes y carismáticos de la nueva generación de directores de orquesta en España, con un especial entusiasmo por la ópera.

Galardonado, además de distinguido por la crítica y el público, en 2015 recibió el Premio 'Ciudad de Málaga' a la mejor labor musical. En 2016 ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de Córdoba. Recientemente fue finalista en la 56 Edición del Concurso Internacional de Dirección de Besançon, elegido entre 270 candidatos de todo el mundo.

Actualmente es director titular del Coro de Ópera de Málaga y director artístico de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA). También ha sido director asistente en la Orquesta Académica de la Fundación Barenboim - Said, y ha dirigido otras orquestas como la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España), la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia y la Orquesta Nacional de Moldavia.