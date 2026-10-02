El ciclo 'Música...en tu zona' lleva en octubre conciertos de cine a los once distritos de la capital Málaga

Imagen del cartel del cliclo 'Música...En tu Zona'. - PROCULTURA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música de cine protagoniza la programación de octubre de 'Música...en tu zona', un ciclo patrocinado por la Fundación Unicaja que llevará doce conciertos a los once distritos de Málaga. Las actuaciones, organizadas por el Ayuntamiento a través de Málaga Procultura y con la colaboración de las Juntas Municipales de Distrito, tendrán lugar al aire libre y serán de entrada libre hasta completar aforo.

Según ha informado Procultura en una nota, la programación propone diferentes formas de acercarse a la relación entre cine y música. José Luis Jaén y Jose Carra reinterpretarán canciones que forman parte de la memoria del cine español; The Jazz Cinema Project recorrerá las melodías de la Edad de Oro de Hollywood; Arturo Serra Trío ofrecerá una lectura musical de la banda sonora de Taxi driver; Ernesto Naranjo y Jesús Vela recuperarán canciones y bandas sonoras emblemáticas desde la música de cámara, el jazz y la improvisación; y Tete Leal transformará músicas cinematográficas conocidas mediante la electrónica, la improvisación y nuevas texturas sonoras.

Los conciertos comenzarán a las 19,00 horas, con la excepción de la actuación de The Jazz Cinema Project en el bulevar José Iturbi, en Bailén-Miraflores, que tendrá lugar a las 13,00 horas.

José Luis Jaén y Jose Carra abrirán la programación de octubre el viernes 9 de octubre en el Parque de la Alegría, en Ciudad Jardín, con Las canciones del cine español. La propuesta, formada por la voz de José Luis Jaén y el piano de José Carra, recupera canciones que han trascendido la pantalla para formar parte del imaginario colectivo.

'Volver', 'Piensa en mí' o 'Lágrimas negras' forman parte de un repertorio que será reinterpretado desde un formato desnudo, en el que voz y piano dejan espacio a la emoción, la nostalgia y el recuerdo. El dúo volverá a actuar el domingo 18 en el Parque El Brillante, en Campanillas, y el domingo 25 en el Parque San Rafael, en Cruz de Humilladero.

DE LA EDAD DE ORO DE HOLLYWOOD A TAXI DRIVER

The Jazz Cinema Project ofrecerá Un recorrido por la música de la Edad de Oro del cine el sábado 10 de octubre en el Auditorio Curro Román, en el distrito Este. Ara Lee-Oria, a la voz; Juan Caballero, a la guitarra, y Diego Suárez, al piano, integran esta iniciativa artística que une cine y música a través de melodías que marcaron la era dorada de Hollywood.

La propuesta podrá escucharse también el lunes 12 de octubre, a las 13,00 horas, en el bulevar José Iturbi, en Bailén-Miraflores, y el viernes 23 en la Plaza de la Inmaculada de Churriana.

Por su parte, Arturo Serra Trío presentará 'La música de Taxi driver', una propuesta en formato íntimo construida a partir de la banda sonora de la película dirigida por Martin Scorsese. Arturo Serra, al vibráfono; Piets Verbist, al contrabajo, y Juan Pedro Berrocal, al saxofón, recorrerán algunas de las composiciones y arreglos asociados a la música de Bernard Herrmann.

El concierto transitará entre melodías románticas y líricas y momentos tensos y ambientales vinculados a la película y a su protagonista, Travis. La formación actuará el domingo 11 de octubre en el Parque Martiricos, en Palma-Palmilla, y el sábado 24 en el Parque de Huelin, en Carretera de Cádiz.

CANCIONES Y BANDAS SONORAS DESDE EL JAZZ Y LA MÚSICA DE CÁMARA

El pianista Ernesto Naranjo, acompañado por Jesús Vela a la viola, ofrecerá Canciones inolvidables del cine, un viaje por algunas de las melodías más emblemáticas de la historia del cine.

La propuesta combina música de cámara, jazz e improvisación a través de arreglos propios e íntimos. Naranjo y Vela actuarán el lunes 12 de octubre en la Plaza de la Merced, en el distrito Centro, y el sábado 17 en el Auditorio del Parque Héroes del Combate de Teatinos, en Teatinos-Universidad.

Cerrará la programación Cinematronic. Música para películas imaginarias, de Tete Leal, el viernes 16 de octubre en el Parque Virgen de las Cañas, en Puerto de la Torre. Leal, con flautas, saxos y efectos, y Naranjo, a los teclados, reimaginarán grandes músicas de cine a través de la electrónica, el jazz, la improvisación y nuevas texturas sonoras.

La propuesta parte de películas y melodías reconocibles para llevarlas hacia un lenguaje diferente, en el que los instrumentos y la electrónica transforman las bandas sonoras y permiten imaginar nuevas escenas y paisajes sonoros.