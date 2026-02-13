Cierran al público La Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro de Málaga por el fuerte viento

Archivo - Iamgen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro permanecerán este viernes cerrados al público tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento.

Cabe recordar, además, que los parques de la ciudad de Málaga que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, permanecen también cerrados.

Esta clausura temporal, según ha informado el Ayuntamiento en redes sociales, afecta a los parques del distrito centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi; y en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Por su parte, también afecta al Parque del Norte en Bailén Miraflores; San Rafael y Picasso en el distrito de Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; y Parque Lineal en Campanillas. También los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.

Así, desde el Consistorio han recomendado no transitar por su entorno y extremar la precaución, ya que la Aemet ha activado aviso por fuertes vientos.