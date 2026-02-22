Cinco conciertos de jazz protagonizan la "variada" agenda cultural de la próxima semana de la Diputación de Málaga

Una de las actividades programadas en la agenda cultural de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga programa una variada agenda cultural semanal en la capital y la provincia protagonizada por las actuaciones musicales con motivo del 10º Festival de Jazz MVA. El centro de Ollerías acogerá el 25, 26 y 27 de febrero conciertos de jazz y Alhaurín el Grande y Fuengirola lo hará el 26 y 28, respectivamente. La programación se completa con actividades y talleres de Semana Blanca, documentales y espectáculos.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, la Biblioteca Cánovas del Castillo acogerá, con motivo de la Semana Blanca, el lunes, 23 de febrero, a las 11,00 horas, el espectáculo de narración oral y magia 'Los elefantes también vuelan' a cargo de Jesús Tiracuentos, una actividad dirigida a menores de tres a ocho años que han de inscribirse previamente y deben ir acompañados de un adulto por unidad familiar, que también tendrá que realizar la inscripción.

Continuando con las actividades destinadas a los más pequeños, el martes a las 11,30 horas la biblioteca acoge el cuentacuentos 'Un viaje por el cine' de la mano de Isabel Mª Umbría Andrades. En horario de tarde (18,00 horas) de la misma jornada, también se llevará a cabo una nueva sesión del taller didáctico para jóvenes entre trece y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos.

El miércoles, 25 de febrero, será el turno del autor y narrador Arturo Abad que estará a cargo del cuentacuentos 'Cuentos para niños intensos' a las 11,00 horas. Por la tarde, a partir de las 17,00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrecerá una nueva cita del servicio exclusivo de consultoría para la resolución de conflictos familiares de la mano de Jorge Álvaro Recena.

Arturo Abad también estará a cargo del taller de construcción y manipulación de títeres estilo 'muppets'. La cita será el jueves, 26 de febrero, a las 11,00 horas. Para participar en las actividades de la Biblioteca Cánovas del Castillo es necesario realizar una inscripción previa en 'https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/'.

Una de las actividades más destacadas por la institución provincial es la programación expandida del Festival de Málaga, Málaga de Festival (MaF), que trae esta semana al Centro Cultural MVA la proyección del cortometraje 'Y si Federico...', de Joaquín Martínez, con un coloquio posterior entre Antonio Manuel y Joaquín Martínez. Será el lunes, 23 de febrero, a las 20,30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Continuando con la programación cultural, el centro de calle Ollerías celebra su X Festival de Jazz MVA con tres conciertos en su escenario con artistas locales, nacionales e internacionales. El primero de ellos, será el miércoles, 25 de febrero, a las 20,30 horas, el MVA recibirá a Dena DeRose Trío, con Dena DeRose al piano, Enric Fuster a la batería y Camil Arcarazo al bajo.

El jazz continuará el 26 de febrero a las 20,30 horas con Jonathan Blake a la batería, Ugonna Okegwo al bajo, Daniel Torres, al saxo, y Rob van Bavel, al piano. El último concierto en el MVA, será el viernes, 27 de febrero, a las 20,30 horas y estará protagonizado por Walt Weiskopf (saxo), Juan Galiardo (piano), Andreu Pitarch (batería) y Joan Codina (bajo). Los espectáculos en el MVA serán gratuitos y las entradas se pueden adquirir a través de 'culturama.cliqueo.es'.

Continuando en la provincia, el jueves, 26 de febrero, a las 20,00 horas, el Salón de actos de la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande recibirá a la Jove Big Band Sedajazz y el sábado, 28 de febrero, a las 20,00 horas, Van Iterson & Friends estarán en la Casa de la Cultura de Fuengirola. Junto a Martijn Van Iterson estarán Camil Arcarazo, al bajo y Toni Vaquer, al piano. Los conciertos en la provincia serán de entrada libre hasta completar aforo.

Por otra parte, varios municipios de la provincia celebran el Día de Andalucía, 28 de febrero, con actuaciones musicales de la mano de Culturama. Es el caso de Colmenar, la localidad contará con el concierto del grupo El Callejón a partir de las 16,00 horas en la Explanada del Silo, siendo la entrada gratuita.

La Joven Orquesta Provincial de Málaga (Jopma) también ofrecerá el sábado, 28 de febrero, a las 13,00 horas un concierto en la Plaza Veracruz de Benarrabá con motivo del Día de Andalucía. También el sábado 28, Antonio Reyes Montoya presenta en Alcaucín su espectáculo flamenco 'La Barrosa'. A partir de las 19,00 horas ofrecerá al público en la Plaza de la Constitución un espectáculo a modo de recital haciendo un recorrido por los cantes más puros.

La banda de versiones Radio 80 participa en los actos de celebración del Día de Andalucía en el municipio de Yunquera con un directo el sábado, 28 de febrero, en la Plaza de la Constitución a partir de las 00,00 horas. El día siguiente, 1 de marzo, será el turno de la compañía malagueña La Carpa Teatro con su espectáculo 'A Mares'. Este pasacalles desfilará por Yunquera, con salida desde la Casa de la Cultura, a partir de las 12,30 horas.

El espacio expositivo de la Diputación (calle Pacífico, 54) despide el 27 de febrero la exposición de Aplama, 'Presencias 60. Málaga en el corazón del arte'. La muestra está compuesta por 56 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura, con entrada libre y horario de visitas de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas, cerrado en festivos.

El Centro Cultural MVA acogerá hasta el 20 de marzo la exposición 'Las ciudades de Machado y la generación del 27', con las ilustraciones del pintor Daniel Parra y comisariada por Carlos Aganzo. La exposición podrá visitarse en el MVA de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas, festivos cerrado.

El MVA también acoge hasta 3 de abril la obra más introspectiva de Daniela Miazzo, unas piezas que invitan a la reflexión y que parten de una mirada hacia adentro para que cada espectador se pueda reconocer en ellas desde fuera. 'Inside' podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas, festivos cerrado.

Por último, hasta el 17 de mayo, el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística. La entrada es gratuita y el horario de visitas de lunes a sábado de 10,00 a 20,30 horas, domingos cerrado.