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MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a cinco hombres, dos de ellos menores de edad, por una presunta agresión sexual en la provincia de Málaga.

Los investigadores de la UFAM, de la Brigada Provincial de Policía Judicial, se hicieron cargo de la investigación tras la denuncia presentada en la Comisaría de Policía Nacional del municipio malagueño de Torremolinos por la víctima, una mujer joven.

Los hechos sucedieron el pasado mes de octubre, y se iniciaron en Málaga capital, en un contexto de ocio nocturno, según han informado desde la Policía Nacional.

Tras una laboriosa investigación, los agentes pudieron identificar a los presuntos autores, que tras ser detenidos, fueron puestos a disposición de Fiscalía y del Juzgado en la tarde de este pasado miércoles, quien decretó una orden de alejamiento con respecto a la víctima.