Cinco medios aéreos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en El Borge (Málaga)

Imagen aérea del incendio forestal declarado en El Borge (Málaga). - PLAN INFOCA

MÁLAGA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado en la tarde de este domingo un incendio forestal activo en el paraje de Fuensanta, en el término municipal de El Borge (Málaga), donde se han desplazado hasta cinco medios aéreos de este servicio.

Según ha detallado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, el fuego lleva activo en este municipio malagueño desde las 16,00 horas de este domingo y los efectivos continúan trabajando desde entonces en la extinción de las llamas.

Hasta el lugar se han desplazado un total de cinco medios aéreos, entre ellos tres helicópteros --uno ligero, uno semipesado y otro pesado-- y dos aviones de carga en tierra. En cuanto a los medios terrestres, el Infoca cuenta con las labores de 30 bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brica), tres técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.