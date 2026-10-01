Cinco pandas de los tres estilos participarán en la 16 edición del Festival de Verdiales de El Borge (Málaga). - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Marilé Muñiz; el alcalde de El Borge (Málaga), Raúl Vallejo; el concejal de Agricultura, Hugo Fernández; y el presidente de la Panda de El Borge, Salvador Muñoz, han presentado este jueves la 16 edición del Festival de Verdiales El Borge 'Villa de la Pasa' de dicha localidad que tendrá lugar el sábado 10 de octubre.

"El Borge mantiene sus tradiciones como desde siglos lo ha hecho con la uva pasa moscatel. También con el entramado urbano de sus calles, con la forma en la que viven o de la manera de celebrar las fiestas", ha destacado Muñiz, quien ha apuntado que por eso este "es de los municipios de Málaga que siguen potenciando los verdiales".

La vicepresidenta ha invitado a visitar este pueblo axárquico "para disfrutar de los verdiales a pie de calle, de las coplas, del baile y de esta música ancestral".

El alcalde, por su parte, ha dicho que El Borge "apuesta este folclore autóctono de la provincia de Málaga y milenario, por nuestras tradiciones y por la cultura, de ahí que entre otros eventos, tengamos el Festival de Verdiales Villa de la Pasa" y ha animado a la fiesta, igual que la vicepresidenta de la Mancomunidad.

El regidor ha explicado que durante la noche, podrán disfrutar de los tres estilos, finalizando alrededor de las 12,30 horas. "Será entonces cuando les obsequiemos con el famoso puchero y las tostas de pringá, para que conozcan la gastronomía tradicional de El Borge y sepan de nuestra hospitalidad", ha dicho.

Este año, además de la Panda de El Borge, están invitadas las de Arroyo Conca, ambas por el estilo de Comares; las Pandas Jotrón y Lomillas y la Primera de Benagalbón por el estilo Montes; y Raáices de Almogía 'El Negocio', de estilo Almogía.

El concejal Hugo Fernández ha explicado que el programa arrancará este viernes con el 'Coloquio Verdialero: la competitividad en la Fiesta Verdialera' con Antonio Romero Ponce que hablará del estilo de Comares, Carlos Torregosa Martín por el estilo Montes y Jesús Antonio Martín Lara por el estilo Almogía.

El viernes 9 habrá un Concurso del Cante en la Posada del Bandolero; será por el estilo Comares, "que es el estilo de nuestra panda y que queremos preservar porque es el que siempre estuvo presente en la Axarquía donde tenemos reminiscencias moriscas".