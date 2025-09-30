El Cine Albéniz de Málase une al Día del Cine Español con la proyección de tres películas

El 6 de octubre se pasarán 'El espíritu de la colmena', 'La escopeta nacional' y 'Solas'

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cine Albéniz de Málaga se suma de nuevo al Día del Cine Español, iniciativa desarrollada por el Ministerio de Cultura que se celebra el próximo 6 de octubre por quinto año. Así, está previsto el pase de tres reconocidas películas en su versión remasterizada.

La cita tiene el objetivo de poner en valor, por un lado, el trabajo de todos los profesionales de la industria que hacen posibles las producciones cinematográficas y, por otro, poner el foco en el cine español como patrimonio cultural, generador de una identidad e imaginario común y su internacionalización.

El Cine Albéniz (sala 1) ofrecerá tres proyecciones de otros tantos títulos remasterizados icónicos de la cinematografía espñaola, todas ellas con entrada libre previa recogida de invitación a partir del viernes, 3 de octubre, a las 11.00 en las taquillas de Teatro Cervantes y Cine Albéniz y online a través de Uniticket.

Así, el día 6, se podrá disfrutar de 'El espíritu de la colmena' de Víctor Erice (20.00 horas); 'La escopeta nacional' de Luis García Berlanga (22.00 horas); y 'Solas' de Benito Zambrano (22.00 horas).