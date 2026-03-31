Los Citypaq de Correos en Málaga tramitaron más de 110.000 paquetes en 2025

Citypaq de Correos en Málaga - CORREOS

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de terminales Citypaq de Correos en la provincia de Málaga tramitó durante 2025 un total de 110.762 paquetes, lo que supone un incremento del 16,49 % respecto al año anterior, cuando se gestionaron 95.083 envíos.

El mayor volumen de actividad se concentró en el terminal de la sucursal 3 de Marbella-San Pedro de Alcántara y en la sucursal 5 La Paloma, de Málaga capital, con más de 7.000 envíos registrados cada uno de ellos, ha indicado Correos en un comunicado.

Por otro lado, han recordado que Andalucía dispone actualmente de 322 dispositivos Citypaq, doce de los cuales se incorporaron a lo largo del pasado año, reforzando así las opciones de entrega y recogida disponibles para la ciudadanía. En la provincia de Málaga están operativos 71 de estos terminales.

Los Citypaq permiten recibir, enviar y devolver paquetes de forma sencilla, sin necesidad de coincidir con el repartidor ni ajustarse a horarios de oficina. Estos terminales funcionan como taquillas inteligentes que ofrecen recogida y entrega sin horarios ni complicaciones, disponibles en muchos casos las 24 horas del día para adaptarse a las rutinas de los usuarios.

La mayoría de los dispositivos se encuentran en puntos de acceso público --oficinas de Correos, centros comerciales, supermercados, gasolineras o estaciones-- mientras que otros están ubicados en espacios privados como centros de trabajo y comunidades residenciales, facilitando todavía más el acceso a este servicio.

Este sistema de entrega favorece también la eficiencia logística: un único terminal puede centralizar decenas de paquetes, lo que reduce desplazamientos de reparto y contribuye a disminuir las emisiones contaminantes asociadas al transporte.

Los usuarios disponen de cinco días para recoger sus envíos en la taquilla seleccionada y, si el plazo expira, el paquete pasa a estar disponible durante 15 días en la oficina de referencia. Además, los Citypaq permiten gestionar devoluciones y depositar paquetes únicamente con el número de envío, sin necesidad de reservar previamente un compartimento.