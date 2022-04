La Ciudad Deportiva de Carranque de Málaga pasa a llevar el nombre de Imbroda para mantener su legado y memoria

Moreno dice que ha sido probablemente "el mejor consejero de Educación y Deporte"

MÁLAGA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que el ex entrenador de baloncesto Javier Imbroda, recientemente fallecido, "ha sido probablemente el mejor consejero de Educación y Deporte de la historia de Andalucía" y ha instado a no olvidar su legado en el ámbito educativo, deportivo y humano, contribuyendo la Junta a mantener su memoria dando su nombre a la Ciudad Deportiva de Carranque de Málaga capital.

Moreno ha señalado que esta es "nuestra contribución a un legado, a una memoria que no queremos, no debemos y no podemos olvidar". "En recuerdo a él, a su memoria, a sus actos en beneficio de esta ciudad a la que tanto amaba, de Andalucía y España", ha señalado, considerando que "a las grandes personas hay que recordarlas para que sirvan de ejemplo". "Siempre vas a estar con nosotros", ha expresado.

Moreno ha presentado en la tarde de este viernes la nueva imagen de esta instalaciones malagueñas que "reflotó también el propio Javier, con una inversión importante de casi un millón de euros" y que ha sido "historia de Málaga" porque durante un año y medio acogió un hospital de campaña en la pandemia por coronavirus.

Ha destacado su trabajo como gestor porque "ha conseguido cosas en el deporte que no soñábamos", como la Copa del Rey que se celebra este sábado "en un rehabilitado Estadio de La Cartuja que estaba completamente abandonado", o la Eurocopa de Naciones.

En el ámbito educativo ha destacado que "Andalucía tiene hoy la tasa de abandono más baja de la historia de la comunidad autónoma y eso no es fortuito ni del azar, es fruto de un trabajo y de una conciencia"; además de que "la FP hoy brilla con luz propia" y ahora tiene oferta para jóvenes "que tenían vocación pero no tenían plazas", ha destacado.

En el plano personal, Moreno ha indicado que Imbroda fue "un descubrimiento y he podido comprobar su talla humana". "Puedes ser un gigante en el deporte, en la política, en la cultura, pero si no eres persona no eres nada", ha apuntado, incidiendo en que era "noble, una persona buena, que se preocupaba por los demás, que era capaz de empatizar con los problemas de los demás y con su fortaleza era capaz de mover el mundo".

"Cuando había algún problema grande era de las personas que venía a mi despacho simplemente para decirme cómo estaba y me sacaba literalmente del despacho", ha expresado Moreno, quien ha apuntado visiblemente emocionado que "es una persona a la que quiero".

"En la última conversación me dijo 'Juanma, te quiero mucho' y eso se me quedó grabado en el alma porque no es habitual en esta sociedad tan fría y en la que palabras que nos ayudan a sentirnos mejor no las pronunciamos", ha dicho, asegurando que lo que más echa de menos es "su carga afectiva y emocional".

El secretario general para el Deporte, José María Arrabal, ha dicho que "no es día de lamentos ni melancolía, hoy celebramos la vida de una persona extraordinaria que hemos tenido la gran suerte que tocara nuestras vidas" y ha asegurado que "hoy Javier se convierte en alguien eterno en un sitio que tiene mucho significado para él".

En el acto, la familia de Javier Imbroda también ha estado arropada por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y el consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete.