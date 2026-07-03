La ciudad de Málaga recoge más de cuatro toneladas de material sanitario para los damnificados en Venezuela

Recogida de ayuda humanitaria en la capital malagueña para las víctimas y damnificados por el terremoto que sacudió Venezuela el pasado miércoles. A 29 de junio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recogida de material sanitario organizada por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida y la Asociación Civil Somos Integración (ASOIN) ha concluido con la donación de más de cuatro toneladas de artículos sanitarios que serán enviados a Venezuela para ayudar a la población civil afectada por los terremotos del pasado 24 de junio.

Atendiendo al llamamiento en el que actualmente se considera prioritaria la disponibilidad de productos sanitarios para entregarlos en centros hospitalarios de Venezuela, la ciudadanía malagueña ha llevado al Centro Municipal de Recursos Participativos del Ayuntamiento de Málaga material para ayudar a los afectados.

Entre la mañana del pasado lunes y la noche de este pasado jueves se han recogido medicamentos tanto para atender las urgencias como para enfermedades crónicas, así como suero fisiológico, gasas, apósitos, mascarillas o desinfectantes de manos y otros artículos como lámparas de emergencia, pilas y linternas.

La concejala delegada de Participación, Mar Torres, ha visitado este viernes las instalaciones municipales que siguen recopilando y clasificando todo el material recibido.

Posteriormente, se enviará y distribuirá de forma coordinada con organizaciones de cooperación al desarrollo que trabajan en Venezuela. De momento, ya esta preparado un primer lote de 350 kilos preparados para ser enviados en los próximos días con destino a la localidad venezolana de Valencia.

Por su parte, cabe recordar que el Área de Participación, Migración y Cooperación al Desarrollo, convocó el pasado miércoles la Mesa de Emergencia para estudiar y canalizar todas las acciones que se puedan llevar a cabo para ayudar a la población damnificada.

En esta primera reunión fueron citadas entidades sociales como Cruz Roja, Acnur, Paz y Desarrollo, Covide Amve, la Asociación Civil Somos Integración (ASOIN) y la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida, quienes compartieron información de sus delegaciones en el terreno y avanzaron el diagnóstico de necesidades y los criterios para canalizar esta ayuda.

Para dar respuesta a estas necesidades, el Ayuntamiento va a habilitar una partida de 35.000 euros del Fondo de Emergencia para financiar distintas actuaciones de ayuda humanitaria. Así, las entidades tienen desde el 2 al 9 de julio para presentar sus proyectos y detallar las acciones previstas y el desglose económico.

Una vez recibidos los proyectos, serán evaluados por un equipo técnico que tendrá en cuenta el principio de acción humanitaria inmediata para mitigar el impacto y concentrar los esfuerzos en las zonas más afectadas, así como otros criterios como la viabilidad operativa, la eficiencia logística, la transparencia o la focalización en las personas más vulnerables.