La cofradía El Rico de Málaga libera este Miércoles Santo a José, condenado por lesiones

José (c), el penado indultado por el Consejo de Ministros que será liberado por Nuestro Padre Jesús de Málaga el próximo Miércoles Santo junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas (i) y el hermano mayor de la cofradía, Ramón Varea (d) - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno El Rico y María Santísima de Amor de Málaga liberará este Miércoles Santo, como es tradición, a un hombre condenado, en esta ocasión, por delitos de lesiones y amenazas por unos hechos ocurridos en 2020 y el cual fue indultado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia.

A este hombre se le impuso por un delito de lesiones la pena de un año y medio de prisión y por uno de amenazas, otro año de cárcel. Cumplía condena en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga) hasta diciembre pasado, que pasó al Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, de la capital malagueña, donde estaba en la actualidad.

José dijo recibir este indulto con "mucha felicidad" y "mucha paz" y aseguró que aunque no tiene vínculos con ninguna clase de cofradía, es creyente. "Sí tengo vínculo con Dios", indicó este jardinero, quien expresó que se le presentó "una situación mala y cometí un delito", destacando la segunda oportunidad que supone este indulto.

El Boletín Oficial de Estado (BOE) publicó la pasada semana este y otros cinco indultos más aprobados, a las puertas de Semana Santa, en la reunión del Consejo de Ministros, atendiendo a razones de "justicia y equidad".

La resolución del ministerio señaló que atendiendo a los informes del Tribunal sentenciador y de la Fiscalía, así como a las circunstancias del condenado, y de acuerdo a la información del expediente remitido, se estima que concurren razones para indultar las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años.

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes a este indulto con el que se renueva el privilegio otorgado por Carlos III y con el fin de cumplir, un año más, con una de las tradiciones de la Semana Santa malagueña.

En el proceso para llevar a cabo este indulto, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, participan, además, Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; la Subdelegación del Gobierno; la cofradía y la Audiencia de Málaga, donde se elige la terna inicial en función de determinados parámetros, con informes también de la Fiscalía.

Así, durante las últimas semanas se produjeron contactos entre el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el hermano mayor de la Cofradía de El Rico, Ramón Varea, para analizar los últimos detalles previos a la aprobación en Consejo de Ministros de este tradicional indulto.

Cada año, Jesús 'El Rico' lleva a cabo en Málaga esta tradición. En concreto, los sucesos que dan origen a este privilegio datan de 1759 y son muchas las transcripciones en torno a ellos. La web de la cofradía recoge uno de los textos con el que, siendo leyenda o no, se intenta explicar de dónde surge ese privilegio, otorgado por el rey Carlos III.

Así, se relata que se declaró en la ciudad una epidemia de peste y los reclusos acogieron la idea de sacar en procesión la imagen del Nazareno que se veneraba en el inmediato convento. A pesar de que les fue denegado el permiso para salir, se sublevaron y llevaron las imágenes por las zonas más afectadas por la epidemia.

Finalizada la procesión, devolvieron la imagen a la iglesia y los reclusos tornaron a la cárcel sin que ni uno solo se hubiese aprovechado del suceso para huir. Como agradecimiento por este gesto, Carlos III otorgó a Jesús El Rico el privilegio de liberar anualmente a un preso, una tradición que perdura hasta ahora.