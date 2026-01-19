Colas e incertidumbre en la estación de autobuses de Málaga tras el accidente de tren: "Echamos en falta" alternativas

Viajeros en la estación de autobuses de Málaga - EUROPA PRESS/ALEX ZEA

MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros aguardan en la estación de autobuses de Málaga capital y con incertidumbre a la espera de una solución para ir hacia Madrid tras el grave accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo y a raíz del cual este lunes el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva.

Entre los afectados están Saray, que ha detallado que su tren salía a las 07.50 horas de este lunes, y "cuando nos enteramos de la noticia, nos mandaron un mensaje diciendo que iban a buscar posibles alternativas" y "hoy hemos llegado, pero no había alternativas".

"Hasta el momento no sabíamos nada y hemos venido a aquí a buscarnos la vida nosotros mismos para sacar un billete de autobús", ha explicado en declaraciones a los medios.

Sobre las alternativas ofrecidas, ha indicado que "lo único que nos han dicho es que podíamos anular el billete, que en ese caso no tendríamos la ventaja de beneficiarnos si pusieran alguna alternativa, y que vengamos a la tarde".

"Trabajo en Madrid y he venido por si hay algún autobús libre", ha concretado, al tiempo que ha añadido que "no sé nada, he venido aquí a ver qué me dicen y supongo que como yo, pues está todo el mundo igual".

Por otro lado, ha explicado que ha mirado otras alternativas, como el avión, pero "son 500 euros, 300 euros, no me parece ni medio normal de Málaga a Madrid que hayan esas opciones, no sé, debería haber un poquito más de empatía y humanidad, y poner alternativas".

Asimismo, en el caso de no poder viajar este lunes a Madrid, ha señalado que en el trabajo tiene "jefes bastante comprensivos" y su familia está en Málaga, por lo que se quedaría en casa, pero "una persona que tenga un hotel o que esté de vacaciones, imposible".

"Yo sé que la situación que están viviendo es peor porque los afectados están más perjudicados, pero sí que es cierto que para las demás personas que teníamos los billetes podían poner taxi, algún autobús extra, o un algo". "Eso sí que lo hemos echado en falta", ha concluido.

Por otro lado, una de las trabajadoras de Interbus, compañía que cubre Málaga-Madrid, ha explicado que se han reforzado los servicios y que nos se descarta, si hay demanda, seguir haciéndolo.

En relación con la mañana ha indicado que, por el momento, se habían reforzado con seis más, lo que equivale a 61 plazas de cada servicio. No obstante, dependiendo de la demanda se podrían ampliarán a más.

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, se han producido 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.