La colección literaria 'Monosabio' presenta en Málaga los números 118 y 119 de la mano de Pedro Mateo y Cristina Guerra

Archivo - Un página de un libro. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La colección literario 'Monosabio' presentará este sábado los números 118 y 119, que corresponden a los títulos 'Eleusis y otros poemas' de Pedro Mateo y 'El cuerpo dócil' de Cristina Guerra. El acto tendrá lugar en el salón de actos del Mucac La Coracha a partir de las 19,00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Estos libros pertenecen a la cuarta época de la colección, editada por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga capital desde 1997 para escritores noveles, han informado desde el consistorio en una nota.

Dirigida desde su primera época por el poeta Diego Medina Martín hasta su fallecimiento en 2015, actualmente está dirigida por su hijo, el también poeta y profesor de español Diego Medina Poveda, y por el catedrático de filología de la Universidad de Málaga, antólogo de poetas y también poeta Francisco Ruiz Noguera.

Desde sus inicios en 1997, Monosabio ha estado enfocada a la publicación del primer libro de jóvenes poetas y narradores malagueños y malagueñas que escriban recuperando tanto el espíritu de la generación ácrata, surreal y provocadora de los setenta, como la poesía de protesta social o la poesía intimista y que introducían en sus escritos temas nuevos dentro del ámbito poético como la publicidad, la violencia de las guerras o internet.

En 2004 se inicia una segunda época dedicada a textos de poesía y narrativa alternativamente, escritos en la mayoría de los casos, por autores y autoras ya consagrados.

A la dirección de Diego Medina Martín se une, en estas fechas, la colaboración del también escritor Javier La Beira. En 2008 la colección recupera el espíritu joven y desenfadado que caracterizó la primera época a través de los textos de la poesía y narrativa malagueña más actual e innovadora conformándose una tercera época que ha continuado hasta el 2015.

En 2016, tras el fallecimiento del que había sido su director en todas las épocas, se incorporan dos nuevos directores, Diego Medina Poveda, joven poeta y profesor y el reconocido doctor en Filología Hispánica, poeta muchas veces galardonado, antólogo y catedrático, Francisco Ruiz Noguera.

En este momento se actualiza el diseño y se unifica la numeración, pero se mantiene el espíritu y la esencia de la colección, con el objetivo más importante de visualizar y difundir la poesía y narrativa actual que se está haciendo en nuestra ciudad.

AUTORES DE ESTA EDICIÓN

Pedro Mateo (1952-2014) fue licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia y llegaría a Atenas (Grecia) en 1981 con una beca de investigación y traducción de poesía griega contemporánea.

Mateo trabajó en el Instituto Cervantes de Atenas como profesor de Lengua y Traducción Literaria. Fue pionero en esta materia, pues no había nada al respecto por entonces, y publicó 'Flora Brutal' del poeta Tasos Denegris (Maremoto 2000) y de A. Sikelianós 'Afrodita Urunia' (Málaga, Cuadernos de Trinacria, 2003).

En antologías han aparecido sus poemas publicados en edición biblingüe 'En el silencio' (Egina, 2000) y 'A golpes de Timón' (Gavriediles, 2014). La presente edición 'Eleusis y otros poemas' ha sido especialmente seleccionada para la colección Monosabio.

Por su parte, Cristina Guerra Carmona es graduada en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla y cuenta con un Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística en la Universidad de Málaga.

Guerra ha obtenido, de manera consecutiva, el Premio Humánitas de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide en 2019 y ha sido seleccionada en la X y XVI edición de la Escuela de Jóvenes Escritores del Centro Andaluz de las Letras (CAL). En 2025 fue finalista en dos categorías del 'Málaga Crea', con un poemario y un relato.

Coordinó el área joven de la Asociación Literaria 'Noches del Baratillo' de Sevilla entre 2021 y 2023 y desde 2024 codirige y coedita la revista literaria 'Desquiciadas' proyecto respaldado por el CAL y el Festival de Málaga. Pertenece al taller de poesía de Carmen Camacho (Espacio Colombre) y le resulta pedante hablar de sí misma en primera persona.