Colectivos de Málaga llevarán ante Fiscalía de Medioambiente la aparición de aves sin vida en parques

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios colectivos vecinales y ecologistas de Málaga han anunciado que llevarán este viernes a la Fiscalía de Medioambiente la aparición de alrededor de una veintena de aves sin vida en los estanques de los parques de Huelin y del Oeste de la capital malagueña.

Hasta 13 colectivos malagueños han firmado un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que piden "una investigación rigurosa y una explicación oficial, racional y creíble sobre lo acontecido". Además, han pedido que esta situación no se repita y que se cree un Servicio de Atención a las Especies Urbanas.

En dicho escrito, también han criticado que los estanques se encuentran en un estado "deplorable" y que, durante el verano, el departamento municipal de Parques y Jardines "no se refuerza".

Desde estos colectivos han relatado la "situación de desamparo" en la que se encuentran, después de que una vecina de la zona del Parque del Oeste advirtiera a finales de agosto del mal estado del agua de dicho recinto, que era "de color verde", y unos días más tarde aparecieran "sin vida o muy enfermos patos, gaviotas y palomas" en el de Huelin.

Asimismo, han contado que "un agente del Seprona nos dijo que esto 'es gravísimo no solo para la fauna y la flora sino para los transeúntes que pasean por allí'", según consta en el escrito que prevén presentar en Fiscalía.

La muerte de una veintena de aves en el Parque de Huelin ha provocado que el Ayuntamiento cerrara el recinto, lo que ha sido valorado por los colectivos, aunque han asegurado a Europa Press que "llega diez días tarde" y han considerado que el Ayuntamiento "ha actuado de manera ineficaz".

Así, han informado de que su motivación a la hora de llevar lo sucedido ante la Fiscalía es "que esto tenga un cambio, que lo que no puede ser es la situación de desamparo en la que nos vimos" y han pedido que, si se repite, "por lo menos tengamos medios a los que acudir".

"Acaba de confirmarse que en Sevilla han aparecido diferentes aves muertas en diferentes parques de la ciudad, fruto de la gripe aviar, de la cual ha habido brotes en el último período en diferentes lugares", han recordado. Por lo que los vecinos "esperamos que se hagan los análisis que correspondan y que haya transparencia en la información que exigimos al equipo de gobierno municipal, después de que se analicen los restos de las aves muertas y los detritos acumulados en los estanques".

"Las condiciones objetivas en que se encontraban las aguas (estancadas, degradadas y sucias) hacen pensar que no eran las mejores condiciones para mantener la integridad del hábitat donde se desarrollan las especies que conviven en estos estanques artificiales de ambos parques, lo que, suponemos, ha sido la causa de la muerte de los ejemplares", han criticado en el escrito.

Por último, estos colectivos han asegurado que es "una evidencia" que la labor de los responsables del mantenimiento de estos lagos artificiales ha sido "negligente". Aunque, han matizado que "nosotros no podemos decir lo que ha pasado porque no somos técnicos, no somos expertos. De eso se tienen que encargar los que se dedican a esto" y ha agregado que "obviamente hay preocupación por el tema".