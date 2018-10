Colectivos mantienen la huelga de médicos de Atención Primaria desde el lunes

Publicado 09/10/2018 17:03:33 CET

El Colegio de Médicos de Málaga, el Sindicato Médico y la plataforma Basta Ya han reafirmado la convocatoria de huelga prevista a partir del próximo lunes, 15 de octubre, en la Atención Primaria en la provincia malagueña.

Así, desde ese día habrá paros parciales en los centros de salud, una situación que se mantiene tras la primera reunión mantenida este lunes con representantes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que no fue satisfactoria a juicio de los facultativos.

El delegado de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga, Jose Becerra, ha indicado que Granada, Sevilla y Cádiz "están a punto de sumarse y entonces sería una convocatoria autonómica general". "Ya es un problema regional, al sumarse Huelva. Nos han apoyado todas las organizaciones médicas andaluzas porque lo que venimos pidiendo es necesario y lo venimos pidiendo desde hace tiempo", ha sostenido.

Becerra anunció que habrá representantes autonómicos del Sindicato Médico en la concentración del día 15 de octubre frente a la Delegación provincial y ha hecho un llamamiento a la participación de la ciudadanía. "En la reunión no han llevado ninguna propuesta a nuestras reivindicaciones", ha lamentado, añadiendo que a las reuniones debe acudir "alguien con mando en la Consejería".

En la huelga también se defenderán los intereses de los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias "a los que la Junta olvidó hace muchos años, no están valorados salarialmente y están siendo agredidos como nosotros", ha expuesto.

La vicesecretaria del Colegio de Médicos de Málaga, Carmen Gómez, por su parte, ha señalado que en esta huelga "no se pide nada extraño en esta huelga, nada que no exista". "Los derechos de los médicos y pacientes andaluces deben ser iguales al resto de los españoles. Reivindicamos para dar calidad asistencial, para sentirnos médicos seguros, para trabajar motivados, para poder formarnos conciliando vida laboral y familiar, para que no seamos utilizados como maquinaria en épocas puntales donde la jornada a veces puede terminar con dos horas extras que nadie nos reconoce", ha trasladado.

El portavoz del colectivo de médicos Basta Ya Málaga, Carlos Bautista, ha considerado que en este "momento histórico se está destruyendo más que nunca la sanidad pública". Así, ha acusado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de "mentir".

"No es verdad que ahora le preocupen los pacientes andaluces. Han tenido estabilidad presupuestaria y no lo han hecho. No les importa la salud de la población le importa el resultados de las elecciones. Ahora vienen propuestas de cara a las elecciones", ha manifestado Bautista.

"Llevamos año y medio quejándonos y vienen a una primera reunión con folios en blanco cuando saben nuestras reivindicaciones. Ahora tienen prisa para negociar de cara a la galería. Mienten cuando dicen que se van a dejar hacer muchas pruebas diagnósticas porque luego las mandamos y tardan seis meses. Eso no es resolutivo", ha incidido en rueda de prensa.

En esta línea, sobre el aumento de las pruebas diagnósticas que ha anunciado la Junta, Becerra ha sostenido que quieren pruebas que se hagan en menos de 30 días, de otra manera no nos interesa". Igualmente, acerca de la contratación de profesionales sanitarios desde este mes, en concreto de los 282, 64 médicos de familia, ha indicado que no se ha informado a los representantes de los trabajadores dónde van, a qué centros de salud y qué tipos de contrato tendrán.

"Nos tememos que ahora cuentan en esa cifra a los 23 residentes que ya alargaron hasta diciembre, y que además van a meter en esa misma cifra a los que cubren a jubilados. Es decir de nueva creación queremos saber cuántos son y dónde exactamente van porque nos tememos que mienten", ha finalizado.

Precisamente, desde la plataforma Málaga por una sanidad digna han considerado "electoralista" la contratación de "escasos" 282 profesionales sanitarios para Atención Primaria. "La carencia es un hecho palpable y el déficit en los grandes hospitales sigue lastrando la imagen de la sanidad provincia y la salud de los malagueños", han sostenido.

"Málaga sigue tristemente liderando el ranking como la provincia andaluza con mayor lista de espera para operaciones quirúrgicas o enfermeros por habitante. Necesita medidas concretas que palien la escasez de recursos y eso conlleva inversión directa en contratación de personal y mejora de recursos", han agregado.

Igualmente, a medio plazo han citado la necesidad de construir los centros hospitalarios de alta resolución en Torremolinos y Mijas-Fuengirola y el tercer hospital en la capital.