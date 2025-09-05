Colectivos presentan un escrito en Fiscalía de Medio Ambiente tras aparición de aves muertas en dos parques de Málaga

Colectivos vecinales de Málaga presentan en Fiscalía de Medio Ambiente un escrito por la aparición sin vida de una veintena de aves muertas en parques de la capital - COLECTIVOS VECINALES

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de colectivos vecinales de Málaga ha presentado este viernes en la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito en el que solicitan el amparo de esta institución tras la aparición de una veintena de aves muertas en dos parques de la capital malagueña, el Parque del Oeste y el Parque Huelin.

Este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, está rubricado por 14 entidades sociales y pide una investigación "rigurosa" sobre el tema, explicaciones del Ayuntamiento que sean "racionales y creíbles", que esta situación "no se repita" y, por si lo hace, la creación un Servicio de Atención a las Especies Urbanas. Los representantes de estos colectivos han sido recibidos por el propio fiscal de Medio Ambiente, Fernando Benítez.

Desde estos grupos han valorado la actuación del Ayuntamiento al cerrar, el pasado miércoles 3 de septiembre, el Parque de Huelin, aunque han criticado que llega "diez días tarde" y es una medida "ineficaz". Además, han trasladado a Europa Press que no entienden "por qué el Parque del Oeste, que tiene una situación muy similar al de Huelin, no se ha cerrado, si fue allí donde aparecieron los primeros animales muertos".

"La primera denuncia fue por la situación del agua y de los animales en el Parque del Oeste. ¿Por qué el Parque de Huelin se ha cerrado y este no?", han criticado estos colectivos, al tiempo que han asegurado que esto "tendrá su explicación, pero estaría bien que se pronunciase el Ayuntamiento y nos la explique".

Además, en el documento entregado en la Fiscalía de Medio Ambiente señalan el estado "deplorable" de los parques "con escombros, basura, falta de limpieza y una evidente eutrofización de las aguas estancadas agravada por las elevadas temperaturas de esta última quincena de agosto".

Critican que, durante el verano, el departamento municipal de Parques y Jardines "no se refuerza". Asimismo, cuentan en el escrito que "un agente del Seprona nos dijo que esto 'es gravísimo no solo para la fauna y la flora sino para los transeúntes que pasean por allí'".

También han explicado a Europa Press que su motivación es "que esto tenga un cambio, que lo que no puede ser es la situación de desamparo en la que nos vimos" y han pedido que, si se repite, "por lo menos tengamos medios a los que acudir".

Han agregado que "los vecinos esperamos que se hagan los análisis que correspondan y que haya transparencia en la información que exigimos al equipo de gobierno municipal, después de que se analicen los restos de las aves muertas y los detritos acumulados en los estanques".

"Las condiciones objetivas en que se encontraban las aguas (estancadas, degradadas y sucias) hacen pensar que no eran las mejores condiciones para mantener la integridad del hábitat donde se desarrollan las especies que conviven en estos estanques artificiales de ambos parques, lo que, suponemos, ha sido la causa de la muerte de los ejemplares", critican en el escrito presentado en Fiscalía.

Por último, estos colectivos han asegurado que es "una evidencia" que la labor de los responsables del mantenimiento de estos lagos artificiales ha sido "negligente" y han explicado que "hay preocupación por el tema" que ahora llega a la Fiscalía de Medio Ambiente con este escrito.