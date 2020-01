Colegio de Abogados no ve “compromiso real” para construir una sede judicial de Marbella: "Son palabras de políticos"

Publicado 15/01/2020 15:57:46 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha señalado este miércoles que no ve "ningún tipo de compromiso real" por parte de las administraciones públicas para invertir en la construcción de una sede judicial en el municipio malagueño de Marbella.

A preguntas de los periodistas, Lara se ha mostrado "absolutamente convencido" de que los proyectos anunciados para construir un equipamiento que aglutine las sedes judiciales de Marbella, dispersas en diferentes puntos del municipio, "son palabras de políticos".

"Me da igual que sean de Juan Marín, de Cs (vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia); que sean de Ángeles Muñoz, del PP (alcaldesa de Marbella); de José Bernal, del PSOE (concejal y exalcalde); de la consejera del PSOE o del PP. Me da igual", ha apuntado.

La realidad, ha sostenido, "es que no se mueve un solo papel para que sea una realidad o el inicio de una realidad construir una sede como Marbella necesita". "No estamos pidiendo ningún capricho. Es una absoluta realidad que Marbella necesita un Palacio de Justicia en condiciones", ha agregado.

Ha indicado el decano malagueño que las diferentes sedes judiciales distribuidas por el municipio "son pequeñas, antiguas y absolutamente obsoletas".

"No hay medios técnicos, las videoconferencias apenas se pueden practicar. Vemos roedores en las sedes judiciales, filtraciones, humedades, olores. No hay salas de espera, las víctimas de violencia muchas veces tienen que coincidir con el presunto maltratador, los abogados no tenemos espacio donde estar. No hay archivo, no hay depósito para las piezas de convicción. Es un auténtico desastre", ha enfatizado.

A su juicio, "parece mentira en una ciudad como Marbella, que pretende proyectarse a un turismo importante, de calidad". "Cuando un ciudadano del mundo viene a Marbella, tiene un problema y se acerca a nuestra sede judicial y ve dónde se administra la justicia, la imagen que se lleva de nuestra ciudad es patética", ha subrayado.

"No se puede administrar justicia en esas condiciones, con los expedientes en el suelo, que se mojan. Hemos colgado vídeos en las redes sociales con ratones en los calabozos. Es absolutamente tercermundista lo que hay en Marbella", ha agregado.

Según ha indicado, la situación de los juzgados del municipio malagueño de Estepona es "exactamente igual", pero carecen, ha puntualizado, del volumen de trabajo de las sedes judiciales marbellíes. "Son unos juzgados dispersos, antiguos y una falta de espacio absoluta", ha agregado.

"No me creía nada, no me creo nada y no me creeré nada. Creo que los ayuntamientos de Marbella y Estepona tienen intención y voluntad de que se construyan unas ciudades de la justicia porque las necesitan las dos ciudades, pero ni en los Ministerios de Fomento y de Justicia ni en la Consejería de Justicia hay voluntad de cambiarlo", ha reiterado.

"Hay voluntad de que, cada vez que va a haber una aparición del consejero de turno o del presidente de la Junta de turno, hacen unas declaraciones en medio y nos tratan de tomar el pelo a los ciudadanos", ha finalizado.