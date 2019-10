El Colegio de Abogados pide que "no le tomen el pelo" con el proyecto del Palacio de Justicia de Marbella

Publicado 17/10/2019 15:49:23 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha pedido a las Administraciones Públicas este jueves en Marbella (Málaga) que dejen "de tomar el pelo" con el proyecto para construir en el municipio un Palacio de Justicia y ha asegurado que ve con "escepticismo absoluto" y "absoluta incredulidad" los nuevos anuncios para impulsar la obra.

A preguntas de los periodistas, Lara ha lamentado que "cuando, en función de quién esté en el Ministerio de Fomento, la Junta o el Ayuntamiento, el mensaje es uno u otro; no me creo nada", al tiempo que ha reiterado que "no me creo nada de ninguno de los partidos políticos porque estén donde estén la situación no es la misma, es peor".

El decano ha señalado que "cuando vea que se inician las obras, entonces diré: ahora nos quedamos tranquilos". "Toca enfadarse porque, por las buenas, todo son buenas palabras, buenos propósitos, buenas intenciones y ya llega un momento en el que piensas que te están tomando el pelo", ha señalado.

"Y no se lo están tomando a Javier Lara; se lo están tomando a los abogados malagueños a los que representa Javier Lara y a la ciudadanía. Quien tiene que pelear por la justicia somos los abogados. Nosotros decimos: ya está bien", ha añadido.

Ha indicado que los diferentes edificios que albergan las sedes judiciales del municipio "cada vez están peor" y en algunos "no se puede estar del hedor que hay dentro". "Ha llegado el momento de que la sociedad civil diga 'basta' porque no podemos seguir permitiendo que tengamos las sedes judiciales que tenemos en Marbella", ha agregado.

El municipio cuenta, ha señalado, con cerca de 1.500 abogados y expedientes judiciales "muchísimo más numerosos que los de muchísimas capitales de provincia de España". "Con el volumen de trabajo que tiene Marbella, con la imagen, la proyección turística, tener las sedes judiciales que tenemos, que son tercermundistas, es lamentable", ha agregado.

Por su parte, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha señalado que su departamento "está valorando" la propuesta del Ayuntamiento de ceder una parcela en la que se podría desarrollar el proyecto del Palacio de Justicia.

A preguntas de los periodistas, Marín ha indicado que la parcela, de 34.000 metros cuadrados de superficie, es una "solución a un problema que estaba enquistado desde hace demasiado tiempo, que era la ubicación" del equipamiento judicial.

"La alcaldesa de Marbella nos ha planteado una alternativa, un terreno de unos 34.000 metros cuadrados. Nosotros planteamos una edificación que estaría entre los 15.000 o 16.000 metros cuadrados de parcela. La Junta espera ahora que se resuelvan los últimos flecos para poder llevar a cabo alguna intervención en esta nueva ubicación", ha señalado Marín, al tiempo que ha apuntado que "si todos los trámites siguen su cauce, la previsión de la Consejería es que podría empezarse incluso antes de final del año que viene".

Marín ha explicado que la decisión de buscar una alternativa a la anterior ubicación prevista, un edificio junto al Hospital Comarcal Costa del Sol que perteneció al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento Juan Antonio Roca, fue planteada por la Consejería de Justicia la semana pasada, en una reunión que mantuvo la secretaria general para la Justicia, María José Torres, y el director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, con la alcaldesa.

"El motivo son los numerosos trámites administrativos que son necesarios llevar a cabo para desbloquear la situación del inmueble, cuya cesión fue acordada en un protocolo firmado con el anterior Gobierno días antes de las elecciones andaluzas, y que impedirían desarrollar el proyecto del nuevo Palacio de Justicia a corto o medio plazo", ha apuntado.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha señalado que "estamos trabajando en buscar suelo para albergar esta infraestructura vital para la ciudad ante las objeciones puestas por el Ministerio de Fomento en relación al edificio anexo al Hospital Costa del Sol".