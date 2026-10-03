El Colegio de Arquitectos de Málaga gana el Premio Expone 2026 por su muestra sobre Guerrero Strachan

El Colegio de Arquitectos de Málaga recoge el Premio Expone 2026 por su muestra sobre Guerrero Strachan. - COLEGIO ARQUITECTOS MÁLAGA

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan (1880-1930)', organizada por el Colegio de Arquitectos de Málaga, ha sido distinguida con el Premio Expone 2026 en la categoría Proyectos Expositivos Andaluces.

Así lo han informado desde la entidad colegial en una nota, en la que han precisado que el galardón se entregó este pasado viernes en una gala celebrada en CaixaForum Sevilla, dentro de la sexta edición de estos premios convocados por la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía (AMMA).

'Más que un grano de arena', que competía en esta categoría con otras nueve propuestas, ha sido reconocida por el jurado "por convertir el patrimonio arquitectónico en una herramienta para comprender el pasado y al mismo tiempo para formular preguntas sobre el presente y el futuro urbano de su ciudad".

La muestra, que pudo visitarse en el Museo de Málaga entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, abordó la figura y la obra del arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan (1880-1930) y su papel en la transformación de Málaga a comienzos del siglo XX.

A través de su trayectoria y de su producción arquitectónica, la exposición acercó al público su legado y su contribución a la configuración de la ciudad. El proyecto expositivo estuvo comisariado por los arquitectos Enrique Bravo Lanzac, Juan José Gutiérrez Blanco, Francisco González Fernández y Luis Ruiz Padrón.

La decana del COA Málaga, Susana Gómez de Lara; la vocal de la Junta de Gobierno Eugenia Álvarez Blanch; y Enrique Bravo Lanzac, integrante del comisariado de la exposición, recogieron el premio en representación de la institución colegial.

Para Gómez de Lara, "recibir este premio no solo reconoce una labor museística, sino que rinde tributo a la figura de Fernando Guerrero Strachan, arquitecto, académico y alcalde cuya visión transformadora moldeó la identidad urbana que hoy define Málaga".

La decana ha señalado que el reconocimiento "nos anima a continuar impulsando proyectos para acercar la arquitectura, la historia y la cultura a la ciudadanía".