El Colegio de Arquitectos de Málaga rinde homenaje a Guerrero Strachan con una placa en su antigua casa-estudio. - COA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Málaga ha colocado este miércoles una placa conmemorativa en el inmueble de la calle Marqués de Larios, 3, que albergó la antigua casa-estudio de Fernando Guerrero Strachan (1880-1930), como acto de homenaje al arquitecto malagueño.

El acto ha contado con la presencia de la Junta de Gobierno del COA Málaga, encabezada por su decana, Susana Gómez de Lara; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; María Mata Fuentes, directora general corporativa del Grupo Sociedad Azucarera Larios; familiares de Fernando Guerrero Strachan y los comisarios de la exposición 'Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan (1880-1930)', que se pudo contemplar hasta el pasado mes de marzo en el Museo de Málaga.

La colocación de la placa pone el broche final al ciclo de actividades organizado por la institución colegial para recordar la figura y el legado del arquitecto.

Gómez de Lara ha señalado que recordar el lugar donde desarrolló su actividad profesional "uno de los arquitectos más influyentes de nuestra provincia" no es "un mero ejercicio de nostalgia", sino "un paso indispensable para consolidar y fomentar el orgullo ciudadano por nuestro paisaje urbano histórico".

El alcalde, por su parte, ha destacado la aportación de Fernando Guerrero Strachan a la identidad arquitectónica de Málaga, con edificios emblemáticos como el Ayuntamiento, el Seminario y la iglesia del Sagrado Corazón.

Por su parte, María Mata ha destacado el orgullo de la compañía por acoger este homenaje en Larios 3, un inmueble que fue vivienda y estudio profesional de Fernando Guerrero Strachan y que hoy forma parte de su patrimonio.

La directiva de Azucarera Larios ha subrayado también la responsabilidad del grupo de conservar y poner en valor este edificio, que forma parte de la memoria de Málaga, y ha señalado que la placa permitirá recordar a quienes paseen por la calle Larios que allí vivió y trabajó el arquitecto.

Guerrero Strachan fue uno de los arquitectos más destacados de Málaga durante el primer tercio del siglo XX. Su obra, que abarcó desde la arquitectura religiosa hasta las viviendas burguesas y evolucionó del eclecticismo al regionalismo andaluz, contribuyó a definir la identidad arquitectónica de la ciudad. Entre 1928 y 1930 fue alcalde de Málaga.