El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga informa de las principales novedades de la Campaña de la Renta

El presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, Daniel Quijada, en una imagen de archivo - COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MÁLAG

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga informa a los contribuyentes sobre los principales cambios y deducciones que deberán tener en cuenta en la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, cuya campaña se desarrollará en 2026.

El presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, Daniel Quijada, ha recordado "la importancia" de contar con el asesoramiento de un gestor administrativo colegiado para realizar correctamente este trámite y aprovechar todas las deducciones disponibles, especialmente aquellas que dependen de la normativa autonómica.

"Muchos contribuyentes desconocen deducciones a las que tienen derecho. Contar con un gestor administrativo colegiado permite evitar errores y, en muchos casos, pagar menos impuestos dentro de la legalidad", ha detallado.

Entre las principales novedades de esta campaña destacan la nueva deducción para trabajadores con rentas bajas: se introduce una nueva deducción de hasta 340 euros para contribuyentes con rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 18.276 euros, siempre que no dispongan de otras rentas significativas.

En cuanto a los contribuyentes que no están obligados a declarar precisan que son los contribuyentes cuyos ingresos totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional (16.576 euros) no estarán obligados a presentar la declaración de la renta.

Asimismo, los perceptores de prestaciones por desempleo ya no estarán obligados a presentar la declaración únicamente por recibir esta prestación, salvo que superen los límites generales de ingresos establecidos.

Otra de las novedades, según han señalado desde el Colegio de Gestores Administrativos en un comunicado, es que la mayor tributación de las rentas del ahorro. Al respecto, precisan que el tipo máximo aplicable a la base del ahorro se incrementa del 28% al 30% para las rentas superiores a 300.000 euros.

Por otro lado, han recordado sobre los límites generales para estar obligado a declarar que se mantienen los umbrales habituales: 22.000 euros de rendimientos del trabajo si proceden de un solo pagador; 15.876 euros si existen varios pagadores y el segundo supera los 1.500 euros.

Sobre deducciones prorrogadas, precisan que se prorrogan varias deducciones que ya estaban vigentes en ejercicios anteriores. Por último señalan el pago de la declaración mediante Bizum: se mantiene la posibilidad de abonar la declaración mediante Bizum cuando el resultado sea a ingresar, además de los métodos de pago tradicionales.

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS EN ANDALUCÍA

Por otro lado, el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga recuerda que los contribuyentes andaluces pueden beneficiarse de varias deducciones autonómicas que conviene revisar antes de presentar la declaración.

En concreto, deducción por nacimiento, adopción o acogimiento: se establece una deducción de 200 euros por hijo, sin límite de renta. Esta deducción se aplica a los nacimientos, adopciones o acogimientos producidos a partir del 1 de enero de 2025.

También deducción por alquiler de vivienda habitual: la comunidad autónoma amplía las deducciones por alquiler. Hasta 1.200 euros anuales para contribuyentes menores de 35 años o mayores de 65 con ingresos limitados; y hasta 1.500 euros para personas con discapacidad. Esta medida entra en vigor el 1 de enero de 2026 y se aplicará en la declaración correspondiente al ejercicio 2025.

Además, deducción por actividades deportivas ya que los contribuyentes podrán deducirse hasta 100 euros (el 15 % de las cuotas) por gastos en gimnasios, centros deportivos o actividades federadas; así coomo deducción por gastos veterinarios, que se establece una deducción de hasta 100 euros por gastos veterinarios de animales de compañía.

Por último, recuerdan la deducción por celiaquía, precisando que se incorpora una nueva deducción de 100 euros para contribuyentes o familiares convivientes que padezcan celiaquía.