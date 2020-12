Comerciantes de Málaga ven un "respiro" abrir hasta las 21.00 horas pero piden ayudas a fondo perdido

No entienden el cierre de la hostelería a las 18.00 horas para volver a abrir a las 20.00 horas y destaca el complemento de ambos sectores

MÁLAGA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Málaga Comercio, Salvador Pérez, ha destacado la ampliación del horario permitida por la Junta de Andalucía para el sector desde este sábado, de manera que puedan abrir sus puertas hasta las 21.00 horas, y ha señalado que "por fin se da un respiro" al comercio aunque ha considerado que es una medida "que llega tarde".

"Lo tenían que haber hecho desde el principio porque el supermercado sí estaba abierto hasta las 21.00 horas y desde nuestro punto de vista no veíamos el motivo de esa restricción para el comercio, no le encontramos soporte", ha sostenido. No obstante, ha considerado que las medidas anunciadas este jueves por la Junta de Andalucía "nos permiten respirar y más en las fechas actuales" de Navidad.

A su juicio, llegan tarde "pero son bienvenidas". En este punto, ha reiterado la necesidad de obtener más ayudas del Gobierno central, autonómico y locales: "este año es un varapalo tremendo para el sector".

"Necesitamos ayudas a fondo perdido no préstamos; me estás diciendo que has llegado a un acuerdo con un banco para mejorar las condiciones de los préstamos y los tipos de interés pero si yo no hago caja me estás echando una losa encima para que no me levante", ha ejemplificado Pérez.

Respecto a la movilidad tanto dentro de la provincia desde el sábado como entre provincias andaluzas a partir del día 18 de diciembre, Pérez ha considerado que va a ser "oxígeno pero no la salvación". "Habrá más movimientos y Málaga ciudad tiene mucho tirón, siempre tiene encanto venir y lo vemos positivo; estamos preparados para que vengan personas desde el extranjero y nacionales y el que haya más libertad de movimiento es bienvenido", ha considerado.

Pérez ha agregado que las zonas cuyos comercios peor lo están pasando son las costeras, debido a la falta de turismo, como el centro histórico de Málaga pero también Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Nerja, "en general toda la franja costera está muy mal porque por desgracia este año no han venido turistas".

Cuestionado por las medidas para la hostelería, que deberán seguir con su horario hasta las 18.00 horas y con la posibilidad, a partir del día 18 de diciembre, de abrir también de 20.00 a 22.30 horas, el presidente de Comercio Málaga ha señalado que son restricciones "que no se entienden".

"Sinceramente qué sentido tiene abrir a las ocho y cerrar a las 22.30 horas; se entiende que es una cena para ir sin prisas y aquí, además, no estamos habituados a cenar a las 20.00 horas. Con ese horario serán muchos los que no vayan a cenar y eso hará que muchos restaurantes se plantearán no abrir para tener pocos clientes porque no les merecerá la pena", ha opinado Pérez.

Ha incidido en que la hostelería también ayuda al comercio y su apertura hasta las 22.30 horas sería una buena noticia: "Lo bueno y lo atractivo es que haya una mezcla de todo". Según Pérez, salir a comprar algo y más en Navidad "también invita a que además la gente vaya a tomar algo" con todas las medidas de seguridad sanitarias.

Además, ha recordado que detrás de la hostelería hay "muchas empresas de suministro que tienen que vivir y lo están pasando muy mal".