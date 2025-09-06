Comienza este mes de septiembre la campaña de recogida de aceituna aloreña de Málaga

ALOZAINA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La campaña de recogida de la aceituna aloreña de Málaga, amparada bajo el distintivo de protección de la Denominación de Origen Protegida (DOP), comienza la próxima semana como ocurre cada mes de septiembre.

Con el objetivo de dar a conocer este producto "de referencia" en la agroindustria malagueña, desde el Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga han organizado una jornada el próximo viernes, día 12, por el inicio de la campaña de recogida en las instalaciones de Copusan SCA.

El objetivo es ver el proceso de elaboración de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga y visitar un olivar cercano para observar el estado del mismo, así como la recogida de las primeras aceitunas, han informado en una nota, en la que han recordado que la recolección, conocida como la técnica del ordeño, sigue siendo totalmente manual.

Tras la recogida, las aceitunas son depositadas en canastos acondicionados para evitar que los golpes dañen o estropeen las aceitunas. Posteriormente son transportadas a las industrias de aderezo, y una vez allí, serán clasificadas y calibradas.

Asimismo, después serán partidas y endulzadas con agua y sal durante el tiempo que determine su forma de elaboración, sea verde fresca, tradicional o curada.

Han recordado que el Consejo Regulador protege 17.800 hectáreas de olivar de 19 términos municipales de la provincia de Málaga, siendo las comarcas del Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves donde se encuentra la mayor parte de la producción.

También han explicado que la diferenciación de esta aceituna viene determinada, en parte, por su zona de producción en la que se puede encontrar el Parque Natural de Sierra de las Nieves (Reserva de la Biosfera), Parque Nacional Sierra de las Nieves y el Paraje Natural del Desfiladero de Los Gaitanes, estando implicadas más de 4.000 familias en este sector.