La Comisión Equilibra aborda el movimiento de las asociaciones de mujeres en la comarca del Guadalhorce

La Comisión Equilibra impulsa un debate sobre el movimiento asociativo de mujeres en el Valle del Guadalhorce

PIZARRA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

La Comisión Equilibra, fruto del trabajo de las áreas de Igualdad de los ayuntamientos de la comarca malagueña del Valle del Guadalhorce, ha celebrado un debate para analizar las razones por la que se está registrando una bajada en la participación en las asociaciones de mujeres. En la cita también se hizo entrega de un reconocimiento a la asociación Crece con Nosotras.

El encuentro contó con la intervención de Ana Hevilla, técnica del Área de Género y Juventud del GDR, quien expuso los datos recogidos por el IV Plan de Igualdad Equilibra, repasando el recorrido histórico del trabajo en igualdad desde 2009 y destacando el papel del asociacionismo como motor de cohesión social, transmisión de información y reivindicación de derechos en los municipios de la comarca.

A partir de ese punto, se abrió un espacio de debate en el que se combinaron la información recopilada y las aportaciones de las participantes. De este intercambio surgió una descripción compartida de la situación actual y su análisis, así como una serie de claves para orientar la misión de mantener el impulso del movimiento de mujeres en las agendas políticas de la comarca, poniendo el acento en la importancia de la implicación de todas las personas en este proceso.

También participó María Dolores Vergara, diputada de Igualdad de la Diputación de Málaga y concejala de Igualdad de Pizarra y Félix Lozano Narváez, presidente del GDR Valle del Guadalhorce y alcalde de Pizarra, las concejalas de Igualdad de Alhaurín el Grande, Susana García Fernández y Coín, Ana Belén González Naranjo; técnicas de los CMIM (Centros Municipales de Información a las Mujeres), las asociaciones Al Alba (Pizarra), Aferum (ámbito comarcal y provincial), Paz y Desarrollo (internacional), Crece con Nosotras (Villa del Guadalhorce) y Holas Comunidad Plateada (Coín), así como personal técnico del GDR.

Juntas, las participantes, analizaron las causas del descenso de actividad y concluyeron entre otras la precariedad laboral (múltiples trabajos, bajos sueldos) o la imposibilidad de acceder a la vivienda como temas más centrales en sus vidas que les absorben y dejan poco tiempo para implicarse.

Ello unido al deseo de simplificar burocracia, tener estructuras más fluidas y horizontales, así como incluir en el debate vindicaciones Lgtbiq+, o la interseccionalidad son motivos por lo que optan por modelos de colectividades en vez de asociaciones.

A todo ello se une el activismo digital como una forma de incidencia cómoda y accesible que usan muchas chicas tanto para demostrar su opinión como para construirla.

También se marcó la necesidad de implicar a la población joven en el discurso de la igualdad tanto con la creación de espacios donde poder trabajar personalmente y entre iguales; como el uso de las redes sociales hablando su mismo lenguaje.

Para cerrar el encuentro, la diputada provincial, tras felicitar, ha querido destacar el trabajo realizado desde la Comisión Equilibra y las asociaciones de mujeres en la comarca, señaló que "el Valle del Guadalhorce es referente en igualdad gracias al trabajo que hacéis y que muchas veces no se ve ni se valora. Desde la Diputación estoy poniendo mi granito de arena para que este mensaje por la igualdad llegue a todos los municipios ofreciendo las herramientas, recursos y formaciones a mi disposición".

A continuación, Susana García, concejala de Igualdad de Alhaurín el Grande y Félix Lozano Narváez hicieron entrega del Reconocimiento G+ a la Asociación Crece con Nosotras de Villa del Guadalhorce, Alhaurín el Grande.

La asociación es un fuerte motor hacia la igualdad en la comarca. Han creado una batucada de mujeres, una comparsa para Carnaval donde ellas mismas hacen las letras feministas, han llevado a cabo manifestaciones con la comunidad escolar, o recientemente ha decorado una pared de la barriada con un mural pintado por ellas mimas, además de montar puntos violeta en diferentes fiestas de pueblos del Valle del Guadalhorce donde asesoran a chicas y chicos jóvenes in situ. El premio ha sido recogido Mari Carmen García, socia representante de la asociación.

Corroborando las aportaciones del debate, Lozano ha destacado que "según avanzamos nos damos cuenta de que no crecemos al ritmo que queremos y que hacen falta más herramientas, pero hace tiempo que sabemos que donde tenemos que atajar esto es en la educación, con los más pequeños, para poder construir esa igualdad real".

El IV Plan de Igualdad 'Equilibra' es una herramienta para apoyar los proyectos de igualdad en la comarca que necesiten información cuantitativa y cualitativa, sirviendo para identificar las zonas más demandantes de intervención y proponiendo una batería de acciones para atenderlas. Su ejecución y redacción ha sido un trabajo colaborativo de las áreas de igualdad de los siete ayuntamientos de la comarca, las asociaciones de mujeres y el propio GDR Valle del Guadalhorce.