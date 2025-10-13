El Comité Provincial del PSOE exige a la Diputación de Málaga "corregir el reparto desigual de fondos"

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial del PSOE de Málaga ha aprobado una resolución en la que exige al equipo de gobierno que preside Francisco Salado en la Diputación de Málaga "revertir el reparto injusto de la cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM)", dotado con 39 millones de euros. Según los socialistas, "la decisión del PP rompe con el equilibrio territorial al concentrar el 43,6% de los fondos en municipios de más de 20.000 habitantes, dejando a los pueblos pequeños con menos recursos".

El PSOE destaca que la Diputación tiene el mandato legal de garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre municipios, tal como recogen la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Autonomía Local de Andalucía. "Sin embargo, el actual reparto vulnera esa función, consolidando un modelo de desigualdad que margina a los municipios con menor capacidad económica y administrativa", consideran.

Los socialistas subrayan que esta decisión contradice el discurso del PP sobre la lucha contra la despoblación "y refleja un uso partidista y clientelar de los recursos públicos". Además, critican que el PP rechazó la propuesta de permitir a los municipios más pequeños destinar hasta un 50% de los fondos a gasto corriente, limitando su autonomía financiera.

La resolución del Comité Provincial del PSOE insta a que en los futuros planes al menos el 68% de los fondos se destinen a municipios menores de 20.000 habitantes, a abrir un diálogo real con todos los grupos políticos antes de modificar los criterios de reparto y a recuperar un modelo de gestión de la Diputación basado en la equidad, la transparencia y el servicio al conjunto de la provincia.