Una concejala de Villanueva de Algaidas (Málaga) denuncia pintadas amenazantes en su vivienda

VILLANUEVA DE ALGAIDAS (MÁLAGA), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concejala en el Ayuntamiento del municipio malagueño de Villanueva de Algaidas ha denunciado la aparición de "unas pintadas amenazantes" en la fachada de su vivienda.

En concreto, la concejal y portavoz del grupo municipal Por Villanueva de Algaidas, Aurora Martínez, denunció el pasado 2 de noviembre ante la Guardia Civil la aparición de las pintadas.

En la denuncia, se precisa que cuando acudió a la vivienda el 1 de noviembre vio que en la fachada había "una pintada con rotulador negro con el mensaje de 'Vete Asquerosa'" y que el día anterior pasó por el lugar y no estaba.

Asimismo, se indica en la denuncia que no tiene sospechas sobre la autoría de los hechos, pero "que por el cargo que ostenta como concejal del grupo Por Villanueva de Algaidas sospecha que la pintada ha podido venir por algún tema relacionado con la política".

Por otro lado, han advertido en un comunicado sobre las actitudes en los plenos, cuando le critican "no ser natural del pueblo". "No les gusta la oposición", ha señalado, al tiempo que ha dejado claro que "no me van a silenciar. No es la primera vez que dicen que no soy de aquí; o piensas como ellos o estas en contra, la democracia no sé de qué manera la entienden", ha lamentado en declaraciones a Europa Press.

También en un comunicado ha advertido a "los cobardes que se amparan en el anonimato, que no me van a callar, que no tengo miedo, que voy a seguir informando al pueblo de todas las ilegalidades que haga este alcalde y que haya podido hacer en los últimos ocho años".

Además, ha considerado que los hechos "sobrepasan la libertad y el respeto a la convivencia que debe existir en una democracia, han invadido mis derechos y los de mi familia, a vivir en paz, y a tener una ideología diferente". "Seguiré luchando por la igualdad, la justicia y la democracia en el pueblo", ha concluido.