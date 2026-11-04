El concurso de talentos La Mayor Estrella pone el broche al Mes del Mayor de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha puesto el broche final al 15 Mes del Mayor con una gala de clausura en el auditorio Edgar Neville en la que se ha celebrado, además, la final de la cuarta edición del concurso de talentos 'La Mayor Estrella', encumbrando a los siete finalistas participantes.

Una gala celebrada ante más de 400 mayores asistentes llegados de diferentes puntos de la provincia y que ha contado con la cantante Lola Reina como madrina de esta edición.

Durante todo el mes de octubre, la provincia de Málaga ha acogido más de 400 actividades, donde han participado más de 3.500 mayores de 65 años, la mayoría participantes de los Talleres de Ocio y Tiempo Libre que organiza la Diputación en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Las actividades arrancaron el 30 de septiembre con la Gala de Inauguración, donde se reconoció a 48 mayores que cumplen 100 años durante este 2026.

"Cerramos una nueva edición del Mes del Mayor con una enorme satisfacción por la respuesta de nuestros mayores. Este año hemos hecho un esfuerzo importante para ampliar la programación y hemos conseguido ofrecerles nuevas oportunidades para disfrutar, conocer otros lugares, relacionarse y compartir experiencias", ha apuntado el diputado de Mayores, José Santaolalla.

Santaolalla ha asegurado durante la clausura que "sin duda, lo más importante es ver la ilusión con la que participan en cada una de las actividades que organizamos" y ha recordado que la Delegación de Mayores continúa trabajando para el final de año con las actividades de Navidad, coincidiendo con la Feria Sabor a Málaga.

A expensas de celebrar el Desfile de Mayores de la Costura con vestidos tradicionales confeccionado por las usuarias de estos talleres y que fue aplazado al próximo martes 10 de noviembre, el mes ha contado con seis Encuentros Comarcales como principales focos de acción.

Estos se han celebrado en las localidades malagueñas de Yunquera, Algatocín, Sierra de Yeguas (en dos ediciones), Cómpeta y Riogordo. Además, también se han celebrado con éxito las cuatro semifinales de la cuarta edición de La Mayor Estrella, que han tenido cita en Ardales, Benalmádena, Vélez-Málaga y Villanueva del Trabuco.

La exposición 'Arte Mayor', abierta al público en las instalaciones de calle Pacífico durante todo el mes, excursiones, rutas senderistas, o asistencias a espectáculos ecuestres, de humor y de copla han sido las actividades del mes.

El objetivo de la celebración de este Mes del Mayor, según ha destacado el diputado, es mejorar la calidad de vida de los mayores a través de la promoción del envejecimiento activo y de la lucha contra la soledad no deseada, ya que en la provincia hay cerca de 75.000 mayores de 60 años que viven sin compañía.

La clausura del 15 Mes del Mayor ha contado, como plato principal, con la final de la tercera edición de La Mayor Estrella y con los siete finalistas, seleccionados de las cuatro semifinales celebradas durante el mes de octubre en Ardales, Benalmádena, Vélez-Málaga y Villanueva de Tapia. El concurso ha contado este año con las categorías de cante, baile, música e interpretación, además de humor y poesía.

El grupo de teatro La Isla (El Salto del Negro) y Tres Teatreros (Campillos), Rosa Peral (Antequera), Emma Cofer (Benalmádena), Mari García (Valle de Abdalajís), Mari Carmen López (Torre del Mar), y Joaquín Cabella (Rincón de la Victoria) han sido los finalistas y también los ganadores, ya que en esta edición el jurado ha decidido premiar el talento individual de cada uno de los mayores que han llegado hasta esta cita final.