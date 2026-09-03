El Concurso Tradicional de Verdiales estilo Montes en Benagalbón (Málaga) reunirá a nueve pandas en su 31 edición

Presentación del XXXI Concurso Tradicional de Verdiales estilo Montes de Benagalbón - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha presentado el XXXI Concurso Tradicional de Verdiales estilo Montes, que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre a partir de las 18,00 horas, y a la que acudirán nueve pandas.

Salado ha estado acompañado de la presidenta de la Peña El Revezo, Victoria Castillo; el pregonero de esta edición, Pedro Cantalejo; el autor del cartel de esta edición, Pablo Alonso Herráiz; y el vicepresidente de la Federación de Pandas, Ramón Santamaría.

Según ha explicado, "hablar de verdiales no es hablar solamente de música, es hablar de Málaga, de nuestros pueblos, de nuestras raíces, de nuestra manera de entender la fiesta, de encontrarnos y de transmitir de generación en generación aquello que nos hace diferentes".

Ha añadido que "cuando una tradición está viva, cuando la gente la siente como propia y cuando hay un pueblo dispuesto a defenderla, esa tradición tiene futuro". "Y si hay un lugar donde los verdiales se viven con una intensidad especial, ese lugar es Benagalbón", ha afirmado.

En esta edición, serán un total de nueve pandas las que participarán en el concurso: Panda Primera del Puerto de la Torre, Panda Jotrón y Lomillas, Panda Santón Pitar, Panda de Moclinejo, Panda Montes del Guadalmedina, Panda de Bataná, Panda La Cepa, Panda Primera de los Montes y Panda Primera de Benagalbón.

Junto a ellas intervendrán también pandas invitadas que permitirán a los asistentes disfrutar de otros estilos y enriquecer este encuentro.

Estas pandas invitadas son la Panda Primera de Comares, con el estilo Comares; la Panda del Sexmo, con el estilo Almogía; y la Cuadrilla del Estefanío, de Las Torres de Cotillas, en Murcia, que será el grupo invitado de fuera de la provincia de Málaga.

"Los verdiales son capaces de cruzar nuestras fronteras y convertirse en un punto de encuentro entre territorios que comparten el amor por la música tradicional y por nuestra cultura popular", ha apostillado Salado.

El pregón y la presentación oficial del cartel tendrán lugar el 11 de septiembre en los jardines de la Casa Fuerte Bezmiliana a partir de las 21,00 horas. Estará a cargo de Pedro Cantalejo, una persona profundamente vinculada al conocimiento y a la divulgación del patrimonio y de la historia de Rincón de la Victoria y de la provincia.

Por otro lado, el cartel es obra del artista Pablo Alonso Herráiz uno de los pintores vanguardistas más destacados del país. Nacido en Sevilla y afincado en Málaga desde hace más de 30 años, ha realizado un homenaje a Pepe Molina, un referente y divulgador de la fiesta de los verdiales y el folclore tradicional en Málaga.

Una semana después del pregón, el sábado 19 de septiembre a las 18,00 horas, comenzará en las calles y plazas de Benagalbón la XXXI edición de esta gran fiesta de los verdiales.

"Desde la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, junto a la Peña El Revezo y la Federación de Pandas, vamos a seguir apoyando nuestras tradiciones, porque sabemos que un territorio no se puede entender solamente por sus grandes infraestructuras o por sus indicadores económicos, sino que también se reconoce por sus fiestas, sus canciones, sus pueblos y su manera de celebrar", ha indicado Salado.

El regidor ha acabado invitando a los malagueños, y también a quienes acuden desde fuera de nuestra provincia, a que se acerquen a Benagalbón el próximo 19 de septiembre.

"Que vengan a escuchar, a disfrutar, a conocer una de las expresiones culturales más auténticas que tenemos en Málaga. Y, sobre todo, que vengan a entender por qué en Benagalbón los verdiales no son solamente una tradición. Son una forma de sentir Málaga", ha concluido.