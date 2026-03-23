Condenado a 12 años por matar a un vecino y herir a otro con una barra de hierro en las cuevas de Maro en Nerja (Málaga)

Archivo - Vista general de la fachada pricipal de la Ciudad de la Justicia de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre a 12 años de prisión por matar a un vecino en una zona de cuevas de la localidad malagueña de Nerja, al que golpeó varias veces con una barra de hierro, al igual que a otro, al que hirió pero que logró escapar. Además, se le impone el pago de una indemnización de 120.000 euros a la madre del fallecido.

Así se declara probado en la sentencia de la Audiencia malagueña, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado mes de febrero, el acusado, de nacionalidad alemana, mantenía "fuertes desavenencias" con este vecino de una de las cuevas habitadas de la zona del Barranco de Maro, en dicha localidad malagueña.

"En ese belicoso contexto", dice la resolución, se produjeron los hechos en septiembre de 2023, cuando la víctima, que previamente había consumido alcohol, cocaína y hachís pasó, junto a otro, en varias ocasiones por las inmediaciones de la cueva del acusado, "gritándole, provocándole y derribando las lonas que conformaban los límites de su parcela".

Esa situación llevó al procesado a llamar a la Guardia Civil de Nerja en solicitud de ayuda, pero las diferencias idiomáticas le impidieron comunicar la situación; y llamó también a una amiga, a la que pidió que fuese a su cueva, pero ella no pudo hacerlo. Tras ello, el hombre se vistió y se protegió con rodilleras, espinilleras, coderas y hombreras.

Así, al ver pasar de nuevo, por delante de su cueva, a los dos hombres, salió y entabló "una acalorada discusión" con la víctima en idioma alemán, en el transcurso de la que "cogió una barra de hierro de 90 centímetros con tuercas y, guiado por el ánimo de acabar con su vida, le golpeó repetida y tenazmente en la cabeza, la cara, el tórax y las extremidades, hasta matarle".

A continuación, según se declaró probado, se dirigió hacia el otro hombre al que "golpeó con la barra de hierro en la muñeca y le clavó un cuchillo en el antebrazo", además de intentar clavarle el cuchillo en la cabeza, lo que no consiguió ante la oposición de este que le sujetó su mano para impedírselo y logró huir. El procesado envió a su amiga una fotografía del cadáver del vecino.

A consecuencia de estos hechos, la primera víctima falleció, presentando varios tipos de heridas, las más grave un traumatismo cráneo-encefálico severo --con hundimiento craneal-- y un traumatismo facial; "lesiones que son suficientes para explicar la muerte violenta" y que son "incompatibles con la vida", según los médicos forenses. El otro hombre también sufrió heridas por arma blanca.

Por estos hechos, se condena al hombre por un delito de homicidio a la pena de prisión de diez años y a que indemnice a la madre de la víctima en la cantidad de 120.000 euros; y por otro de lesiones a dos años de cárcel y a que indemnice a la víctima en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia, una vez se emita declaración de sanidad.

El jurado y la Sala señalan la entidad del conflicto interpersonal existente entre acusado y víctima y los hechos acaecidos el día de autos con discusiones verbales e intromisiones, "sino en la propiedad del acusado, si en las proximidades de su parcela, generándole inquietud suficiente para llamar a la Guardia Civil y a su amiga". Además, indican que no hay prueba de un ataque previo del vecino.

Inciden en que el procesado se mantuvo "propinando numerosos golpes en cabeza y tórax con la barra de hierro" y considera que tras huir el amigo del lugar, el acusado "siguió golpeando al otro", por lo que "no puede hablarse de ánimo defensivo frente a la víctima, que se encontraba desarmada e inerte" y se rechaza aplicar la circunstancia que atenúa la pena de legítima defensa.