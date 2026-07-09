Condenado a 52 años de prisió un cura en Málaga por abusar de cuatro mujeres, tras sedarlas, y grabarlas

Archivo - Imagen de archivo de un momento del juicio a un cura acusado de abusar de varias mujeres en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a 52 años de cárcel al cura acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas para dejarlas inconsciente; y también por grabarlas. Además, se le impone que indemnice a cada una de las cuatro víctimas con distintas cantidades.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala considera probado, tal y como señalaron la Fiscalía y las acusaciones particulares, que representaron a las víctimas, que en el ámbito del desarrollo de actividades religiosas, motivadas por su pertenencia a distintas instituciones, el acusado entabló relaciones de amistad con las cuatro mujeres.

Así, señala el Tribunal, "aprovechando estas situaciones de amistad" con las víctimas, les suministraba una sustancia desconocida, pero que generaban una profunda situación de somnolencia y perdida de conciencia, lo que el procesado utilizaba para "satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima".

Se le condena por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, con la circunstancia que agrava la pena de abuso de confianza, y se le impone 12 años de prisión por cada uno de estos delitos, además del alejamiento de estas víctimas durante 13 años en cada caso.

Asimismo, se le condena por otro delito continuado de abuso sexual, también con la agravante de abuso de confianza, en relación con una cuarta víctima, por el que se le impone cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse durante cinco años.

También se le condena por cuatro delitos de continuados de descubrimiento y revelación de secretos y se le impone por cada uno tres años de prisión. Igualmente, en relación con los anteriores delitos, se le impone libertad vigilada un periodo de siete años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El acusado deberá indemnizar a las víctimas, según la sentencia, que no es firme; en concreto en las cantidades de 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros, haciendo un total de 704.953 euros. Unas cantidades de las que subsidiariamente deberá responder el Obispado de Málaga.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))