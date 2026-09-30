El Congreso aprueba que Málaga sea lugar destacado para actos conmemorativos por el centenario de la Generación del 27

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley para incorporar a Málaga como uno de los ejes territoriales principales del programa oficial de actividades conmemorativas del centenario de la Generación del 27, que se celebrará el próximo año.

La iniciativa, llevada por el PSOE y con una enmienda presentada por Sumar, plantea también promover la participación de las instituciones, universidades, centros de investigación, fundaciones culturales, archivos, bibliotecas y entidades del tejido cultural malagueño en el diseño y ejecución de las actividades, así como garantizar la difusión nacional e internacional de las iniciativas que se desarrollen en la provincia, reconociendo su papel histórico.

El diputado nacional del PSOE por Málaga Ignacio López ha subrayado el papel desempeñado por la provincia en el nacimiento, desarrollo y posterior conservación del legado de la Generación del 27. "Málaga no fue un lugar de paso para la Generación del 27. Málaga fue uno de los lugares donde el 27 se hizo posible", ha asegurado.

La proposición defendida por el PSOE destaca el papel de Málaga en la historia de la Generación del 27, especialmente a través de la poesía, literatura, pintura, música, cine, filosofía y educación desarrollada en la provincia.

López ha reivindicado los grandes nombres que desarrollaron parte de su trabajo o formación en Málaga, como Lorca; "quien escribió a su gran amigo Manuel de Falla: Vente a Málaga que es un sitio maravilloso"; Luis Cernuda, "quien también dejo escrito: Si en algún momento me pierdo, me encontraréis en Torremolinos"; Jorge Guillén, "quien después del exilio eligió Málaga para vivir sus últimos años"; Dámaso Alonso, Vicente Alexandre, "quien aprendió a leer en Málaga".

En este sentido, ha subrayado la importancia de la Imprenta Sur, que permitió la edición de numerosas obras vinculadas al movimiento y convirtió a Málaga en uno de los principales espacios materiales de producción literaria de la época.

La iniciativa también pone de relieve la actividad de la revista 'Litoral', impulsada por los malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, desde la que se publicaron algunas de las obras esenciales de aquella generación.

López ha mostrado en la comisión la primera edición de la revista 'Litoral', y junto a la última de 2026, el socialista ha defendido que "es el único organismo vivo que queda de esta generación". "Por eso, cuando nos acercamos al centenario de la generación del 27 Málaga no puede ocupar un lugar secundario, porque hay una historia que debemos contar completa", ha incidido.

El texto aprobado señala que estos elementos justifican que Málaga tenga "un papel predominante" en la conmemoración del centenario y defiende que su incorporación al programa estatal contribuirá a "reforzar el carácter descentralizado de la celebración" y el reconocimiento del papel histórico de la ciudad.

Por su parte, la diputada nacional por el PP María del Mar Vázquez ha afeado al Gobierno que no haya concedido antes a Málaga un papel protagonista para la conmemoración de la Generación del 27, "la Diputación y las instituciones malagueñas ya tuvieron que alzar la voz, dirigirse al ministro y reclamar el lugar que nuestra historia exigía".

Vázquez también ha pedido que Málaga tenga representación en la Comisión ejecutiva para la organización de las actividades: "Hoy la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga forman parte del Pleno de la Comisión Nacional, bienvenida la rectificación, pero es difícil de explicar la ausencia de Málaga en la comisión ejecutiva, que es el órgano encargado de valorar y elevar al pleno los proyectos que formarán parte del programa oficial".

En ese sentido, ha pedido que en relación con Málaga "no basta con figurar", por lo que ha pedido una presencia que se traduzca en "colaboración real, en proyectos nacionales, internacionales y en recursos", ha concluido.

El diputado nacional por Sumar por Málaga, Toni Valero, también ha reivindicado el papel de la provincia como espacio de referencia para el devenir de la Generación del 27, "Málaga fue lugar de encuentro, de creación y de difusión cultural, y por Málaga pasaron nombres fundamentales de aquella generación, por lo que no debe ser una nota al pie en los homenajes".

Asimismo, ha pedido que la celebración del centenario, también tenga en cuenta a las mujeres que participaron en la poesía y literatura española de la Generación del 27: "María Zambrano, María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mayo, Rosa Chacel, Josefina de la Torre y tantas otras no pueden seguir ocupando un lugar secundario en el relato".

El diputado nacional por Vox Joaquín Robles López también ha apoyado la Proposición No de Ley sin nada que objetar, "evidentemente la Generación del 27 merece total reconocimiento, y también lo merece Málaga, como una ciudad extraordinaria, preciosa, en la que yo he tenido la suerte de estar varias veces", ha afirmado.

López también ha ensalzado la figura del poeta malagueño José María Hinojosa, y ha pedido al resto de formaciones "que no se apropien políticamente de la cultura".

El Ministerio de Cultura ha comunicado que ya ha iniciado los trabajos preparatorios para la conmemoración y el Gobierno creó en enero de este año la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, encargada de impulsar y coordinar las actividades de la Administración General del Estado vinculadas a esta celebración.