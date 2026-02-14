El Conservatorio Profesional de Danza Pepa Flores intervendrá en el próximo concierto de la banda municipal de Málaga

Archivo - Concierto de la banda de música municipal de Málaga - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Málaga ofrecerá este domingo, 15 de febrero, a las 12.00 horas, un nuevo concierto de su actual temporada 2025-2026, en el Museo de Málaga, bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez.

La cita, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, contará con la intervención del alumnado de danzas y bailes del Conservatorio Profesional de Danza Pepa Flores de Málaga, ha indicado el Ayuntamiento.

Así, en su especialidad de Danza Clásica estará el profesor Alberto Martínez Martín y la alumna Elena María Díaz Ramírez; para la especialidad de Baile Flamenco con la profesora Noelia Muñoz Fernández y el alumnado formado por Nayara Andrades Ortiz, Marta Cuesta Marín, Andrea Jiménez Ortiz, Rocío León Belmonte, Leska Martín Casas, Ainhoa Mesa De la Rubia, María Porras Corrales y Josué Torres Martín.

En la especialidad de Danza Española contará con el profesor José María Rubio García y el alumnado formado por Adriana Cebrián Padilla, Daniel Díaz Moya, Alma Domínguez Varo, María Infantes Fernández, Rafael López García, Candela Mancilla Márquez, Ana Martínez Paniagua, Bella Mezcua Sánchez, Ángela Rus Delgado, Ana María Sánchez Barbancho, Alejandra Van Vulpen Domínguez y Marta Villodres Jiménez.

En su primera parte se podrá disfrutar de la interpretación de la ópera cómica 'La Italiana en Argel' (Obertura), compuesta por G. Rossini, ambientada en un Argel sofisticado e imaginario. Seguirá con uno de los títulos más importantes de la historia del ballet dramático, 'El Lago de los Cisnes' (suite), I. Escena, II. Danza de los Cisnes, III Danza Húngara (Czardas), de P.I. Tchaikowsky.

La segunda parte del concierto atenderá, como es tradicional en las actuaciones de la Banda Municipal, a la música española, en este caso con tres muestras de zarzuela. La primera de ellas, 'La Leyenda del Beso', que fue el primer gran éxito compuesta por el dúo formado por Reveriano Soutullo y Juan Vert, que narra una historia de amor.

Continuará con 'Bohemios', que se ha convertido en pieza inmortal de Amadeo Vives, que está considerado como uno de los músicos más importantes del siglo XX. Para terminar, el concierto concluye con la pieza 'La Boda de Luis Alonso', del músico Gerónimo Giménez.