El Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga aprueba el nombramiento de Esteban Ocaña Molina como gerente de la OFM

Archivo - La Orquesta Filarmónica de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, formado por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, ha aprobado el nombramiento de Esteban Ocaña Molina como gerente de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) en la reunión del Consejo de Administración del Consorcio que se ha celebrado en la tarde de este jueves.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han recordado que el Consejo de Administración del Consorcio inició el proceso para cubrir la gerencia de la OFM en la reunión mantenida el pasado mes de junio, tras quedar desierto el concurso convocado a finales de 2025. Se ha apoyado en una empresa para la búsqueda de perfiles. La retribución bruta anual es de 90.000 euros.

Asimismo, en la reunión del Consejo se ha procedido a la aprobación de dos ciclos de conciertos para la temporada 2026-2027, en concreto, de la novena edición de 'Las Mañanas del Museo de Málaga' y la vigésima edición de 'Música de Cámara de la OFM'.

Esteban Ocaña Molina (Linares, 1975) actualmente es el director del Conservatorio de Música Andrés Segovia de Linares (ocupa el cargo desde 2018), donde también ejerce como profesor de piano, y dirige el Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda' desde 2020. Igualmente, ha dirigido el Máster Universitario en Interpretación Musical de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), entre otros proyectos.

Titulado en Piano y Música de Cámara por el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, obtuvo el certificado en Interpretación de Piano por la Southern Methodist University de Dallas (EEUU), donde estudió con Joaquín Achúcarro.

Asimismo, han destacado en su haber varios títulos como el Máster Oficial en Dirección de Industrias Culturales, Creativas y de Ocio por la Universidad Europea Miguel de Cervantes; el Máster Oficial en Patrimonio Musical por la Universidad de Granada/UNIA/UNIOVI; y el Máster Universitario en Interpretación Musical, tanto en Piano como en Música de Cámara, ambos por la UNIA.

Su trayectoria incluye conciertos como solista y como miembro de agrupaciones como Versus Ensemble en países de Europa y América, además de grabaciones discográficas para sellos como NAXOS, EMI y Odradek Records, y retransmisiones en medios de comunicación internacionales como RNE, BBC y RAI.