Controlado el incendio en Antequera (Málaga) próximo a la A-45 y reabren la vía

Incendio ya controlado en Antequera y que ha obligado el corte de la A-45. - INFOCA

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en el municipio malagueño de Antequera este martes, que ha obligado al corte entre los kilómetros 118 y 121 de la carretera A-45, ha quedado controlado y el tráfico en dicha vía ha quedado ya reestablecido.

Así, según han informado desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, el fuego quedó estabilizado a las 16.45 horas y ahora se ha dado por controlado sobre las 17.55 horas.

En cuanto a la A-45, permanecía cortada en el carril derecho sentido Málaga y se habían habilitado dos vías como alternativas; pero ya ha sido abierta al tráfico tras finalizar los trabajos en el incendio de cuneta.